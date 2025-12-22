O anlar fotokapana yansıdı! Ayı kovanlara ulaşmak için direğe böyle tırmandı

Rize’nin Hemşin ilçesinde arı kovanlarına yaklaşan bir ayı, fotokapana takıldı.Hemşin ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Pazar, Hemşin ve Çayeli ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Ceğalver Dağı’ndaki kendisine ait arı kovanlarını kontrol eden Şefik İnce, fotokapan görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir ayının, kovanlara ulaşmak için direğe tırmandığı ancak ulaşamayınca da bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ayılar zaman zaman geliyor

Kendisine ait toplam 30 arı kovanı bulunduğunu belirten İnce, ayıların zaman zaman bu alanlara geldiğini ancak yüksek direkler üzerine kurduğu platform sayesinde kovanların zarar görmediğini söyledi.