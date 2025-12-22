  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…

Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Dün ‘Kürt halkı yok’ diyen CHP’li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!

‘Risk daha yüksek’ Deprem uzmanından önemli uyarı

‘Bir kulüp yöneticisi daha…’ Uyuşturucu operasyonunda ‘büyük arşiv’ iddiası

"Güçlü Devlet, Dengeli Ekonomi": Ayhan Gider'den 2026 bütçesi mesajı

İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu

Başörtülü çalışana ‘peruk tak’ dendiği ileri sürüldü: İş Bankası bu rezaletin altından kalkamaz!
Yaşam O anlar fotokapana yansıdı! Ayı kovanlara ulaşmak için direğe böyle tırmandı
Yaşam

O anlar fotokapana yansıdı! Ayı kovanlara ulaşmak için direğe böyle tırmandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rize’nin Hemşin ilçesinde arı kovanlarını korumak için önlem alan arıcının fotokapanına, bir ayının kovanlara ulaşma çabası takıldı.

Rize’nin Hemşin ilçesinde arı kovanlarına yaklaşan bir ayı, fotokapana takıldı.Hemşin ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Pazar, Hemşin ve Çayeli ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Ceğalver Dağı’ndaki kendisine ait arı kovanlarını kontrol eden Şefik İnce, fotokapan görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir ayının, kovanlara ulaşmak için direğe tırmandığı ancak ulaşamayınca da bölgeden uzaklaştığı görüldü.

 

Ayılar zaman zaman geliyor

Kendisine ait toplam 30 arı kovanı bulunduğunu belirten İnce, ayıların zaman zaman bu alanlara geldiğini ancak yüksek direkler üzerine kurduğu platform sayesinde kovanların zarar görmediğini söyledi.

Fotokapanı görünce öfkelendi! Yavrularıyla gezen ayı kameraya böyle saldırdı
Fotokapanı görünce öfkelendi! Yavrularıyla gezen ayı kameraya böyle saldırdı

Yaşam

Fotokapanı görünce öfkelendi! Yavrularıyla gezen ayı kameraya böyle saldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23