Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tuncay Özkan'dan 'Gezi Parkı' provokasyonu!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda ağaçların kesildiğini öne sürdü.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:49
Tuncay Özkan'dan 'Gezi Parkı' provokasyonu!

Daha önce düzenlediği Cumhuriyet mitingleriyle toplumu ayrıştırıp, kaos ortamına zemin hazırlayan Özkan, şimdi de Gezi Parkı üzerinden yeni bir provokasyon hazrılığına girişti.

,Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunana Özkan, "Gezi Parkı'nda ağaç katliamı... Toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye? Bu ağaçlar sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?" dedi.

Özkan parkta kesildiğini iddia edilen ağaçların fotoğraflarını da paylaştı.

KURU AĞAÇLAR KESİLDİ

Fotoğraflarda ağaçlardan geri kalan kısmın kuru olması ağaçların kuru olduğunu göstermeye yetiyor. Henüz bir açıklama yapılamamasına rağmen ağaçların kuru olduğu için kesildiği tahmin ediliyor. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:49
  1. GEZİ PARKI
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 dk önce
    CHP ' nin, KestiğiAğaçlar,İçin Neden Sesiniz Çıkmıyor?
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi22 dk önce
    Bu nasil vekillik bir vekil agac la ugrasirmi baska isleri yokmu eger yoksa ckp belediyelerini gezip görsun hertaraf pislik icinde ankara tandogan mebus evlerinde oturuyorum tatillerde hic bakim yok bes sokakli bir mahalle anit kabirinde yan tarafi acinacak halde bir elektirik trafasi var 2 tane biri caddeye bakiyor les gibi
  • chp sende olmasan nasıl eğlenirizchp sende olmasan nasıl eğleniriz26 dk önce
    tuncay gazmı yapıyo öyle kendini sıkmış.tuncay yavaş hemoroid olursun aman dikkat.
  • hülyahülya26 dk önce
    bunlar kuru ağaç mı?bu kadar ağaç düşmanlığı hiç görülmemiştir.
  • AlpAlp28 dk önce
    Bunu iddaa edenlerin " BİR AĞAÇ DİKMİŞ OLACAĞINI SANMIYORUM;AKSİNE EN FAZLA DOĞAYA,İNSANA ZARAR VERENLER KENDİLERİ"
  • Ada-PaAda-Pa31 dk önce
    gezi zeka lılar :D
  • 6.Murat6.Murat49 dk önce
    Gezide gösterdiğiniz hassasiyeti CHPli Yalova Belediyesinin bin yılın ağaç katliamı içinde göstermenizi bekliyoruz sayın vekilim..Gerçi sahibi olduğu kanalı(Kanaltürk) Fetöye satan biri ne kadar samimi o da meçhul
  • Eskişehirli VatandaşEskişehirli Vatandaş54 dk önce
    Sayın Özkan Sen Gel de Eskişehirdeki Kesilen Ağaçları Gör.Tabii ki Vicdan Sahibiysen?
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 1 sa önce
    Bu köpeğin zincirini artık kısa bağlamak lazım..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çorumlulardan moral desteği
  1. Çorumlulardan moral desteği
  2. Tandır üreterek 8 çocuğunu büyütüyor
  3. Türkiye’de 3 adet bulunan araç 2,6..
  4. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
  5. Elektrik direğinden düşen şahıs..
  6. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
  7. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
  8. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
  9. Fatih Terim’in görevden alınması..
  10. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
  11. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
  12. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
  13. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
  14. Bayındırlık Caddesi yenilendi
  15. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
  16. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
  17. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
  18. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
  19. Serbest piyasada altın fiyatları
  20. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
3 kuvvet komutanı değişti!
3 kuvvet komutanı değişti!
İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’