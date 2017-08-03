Tuncay Özkan'dan 'Gezi Parkı' provokasyonu!

Daha önce düzenlediği Cumhuriyet mitingleriyle toplumu ayrıştırıp, kaos ortamına zemin hazırlayan Özkan, şimdi de Gezi Parkı üzerinden yeni bir provokasyon hazrılığına girişti.

,Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunana Özkan, "Gezi Parkı'nda ağaç katliamı... Toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye? Bu ağaçlar sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?" dedi.

Özkan parkta kesildiğini iddia edilen ağaçların fotoğraflarını da paylaştı.

KURU AĞAÇLAR KESİLDİ

Fotoğraflarda ağaçlardan geri kalan kısmın kuru olması ağaçların kuru olduğunu göstermeye yetiyor. Henüz bir açıklama yapılamamasına rağmen ağaçların kuru olduğu için kesildiği tahmin ediliyor.