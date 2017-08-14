Trump'tan "ABD'de iç savaş" endişesi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville'de yaşanan olayları ve bir kadının hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

"IRKÇILIK KÖTÜDÜR"

Washington ziyaretinde Trump, Beyaz Saray'dan halka hitap ederek "Irkçılık kötüdür ve ırkçılık adına şiddete sebep olanlar suçludur, hayduttur. Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye zıt olan Klu Klux Klan, neo-Naziler, beyaz ırkçılar ve diğer nefret grupları, buna dahildir" diye konuştu.

KINAMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Charlottesville'deki şiddet eylemleriyle ilgili olarak ırkçı grupları açıkça kınamadığı için yoğun eleştiriye maruz kalan Trump bu kez ırkçı ve sağcı grupları net şekilde eleştirdi.

Charlottesville'de ırkçılara karşı yapılan eylem sırasında bir araç halkın üzerine dalmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. 19 kişinin de yaralandığı saldırının ardından 20 yaşındaki sürücü James Fields gözaltına alınmıştı.