Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'tan "ABD'de iç savaş" endişesi!

ABD Başkanı Trump, "Irkçılık kötüdür ve ırkçılık adına şiddete sebep olanlar hayduttur," dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 23:47
Trump'tan "ABD'de iç savaş" endişesi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville'de yaşanan olayları ve bir kadının hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Trump'tan ABD'deki ırkçı saldırılara tepki

"IRKÇILIK KÖTÜDÜR"

Washington ziyaretinde Trump, Beyaz Saray'dan halka hitap ederek "Irkçılık kötüdür ve ırkçılık adına şiddete sebep olanlar suçludur, hayduttur. Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye zıt olan Klu Klux Klan, neo-Naziler, beyaz ırkçılar ve diğer nefret grupları, buna dahildir" diye konuştu.

KINAMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Charlottesville'deki şiddet eylemleriyle ilgili olarak ırkçı grupları açıkça kınamadığı için yoğun eleştiriye maruz kalan Trump bu kez ırkçı ve sağcı grupları net şekilde eleştirdi.

Charlottesville'de ırkçılara karşı yapılan eylem sırasında bir araç halkın üzerine dalmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. 19 kişinin de yaralandığı saldırının ardından 20 yaşındaki sürücü James Fields gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 23:47
  1. Trump'tan ABD'deki ırkçı saldırılara tepki
  2. trump
  3. abd
  4. en son haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan "ABD'de iç savaş" endişesi!
    1. Trump'tan "ABD'de iç savaş" endişesi!
    2. Paris'te terör paniği! Araç pizzacıya..
    3. Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon..
    4. Şehit Eren'e hakaret eden alçak..
    5. Klima gaz sızdırdı: 18 kişi zehirlendi
    6. Eren'in annesi konuştu: Komutan niye..
    7. Cami avlusunda kan aktı... Abdest..
    8. Erdoğan: Hiç kimse kerameti kendisinde..
    9. Ronaldo’ya 5 maç ceza
    10. Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü..
    11. Sosyal medyada çok konuşulan kayyum..
    12. Caner’den Akdemir’e ziyaret
    13. Yabancı öğrenciler Sivas’a hayran kaldı
    14. Efeler Belediyesi cami ve mescitleri..
    15. ERÜ’ye 9 bin 901 öğrenci kayıt..
    16. UFK Başkanı Sebahattin Arslantürk..
    17. Üniversiteyi kazanamayanlara ek..
    18. Bozüyük Belediyesi tarafından ilaçlama..
    19. Denizde motorları bozulan mültecileri..
    20. Şiddetli dalga yasak getirdi
    Barzani'ye büyük şok! El koydular
    Barzani'ye büyük şok! El koydular
    Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği o harita
    Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği o harita
    Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!
    Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!
    Yerli otomobil için babayiğit bulundu
    Yerli otomobil için babayiğit bulundu