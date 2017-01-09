YÜZ FELCİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Bir gözü kapatamama

• Yeme içme sırasında zorluk, yiyeceklerin ağız kenarından dökülmesi

• Gülümserken, yüz mimik hareketlerinde zorlanma

• Islık çalamama

• Gözlerde kuruma, batma

• Tat duyusunda azalma

ARABA KULLANIRKEN CAMI KAPALI TUTUN

Hava basıncı, nem ve sıcaklık gibi faktörler cilt, kan damarları, sinirler, kıkırdak ve kemik dokulara etki eder. Yüz felcinde etkin faktörün ise soğuk havaya bağlı yüz sinirini besleyen damarların daralması olduğu düşünülür. Ne yazık ki bu henüz yüzde yüz kanıtlanabilmiş değildir. Ancak yüz felcinden korunmada gerek yüz bölgesinin gerekse yüz sinirinin geçtiği bölge olan basımızın kulak arkası bölgesinin soğuğa maruz kalmaması işe yarayabilir. Bu nedenle soğuk ve rüzgarlı günlerde atkı ve şapka giyilmesi gerekir. Ayrıca araba kullanırken camın açık olması, soğuk havalarda cam açık uyumak da yüz felci riskini artırabilir. Tedavi için ise bir nöroloji uzmanına başvurmalıdır.

Doktorunuz yüz sinirindeki ödemi gidermeye yönelik kortizon tedavisi, göz kuruluğu için suni gözyaşı tedavisi ve gerekirse Ağrı kesici tedavi düzenleyecektir.