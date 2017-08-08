Sneijder'den Galatasaray açıklaması

Kaybetmekten nefret ettiğini belirten Hollandalı yıldız Sneijder, "Hala kupalar kazanmak istiyorum. Bu yüzden Nice'e geldim. Hedefim Dünya Kupası'nda oynamak ama öncesinde Nice ile iyi bir sezon geçirmem gerekiyor. Nice taraftarıyla ilgili çok şey duydum. Çok ateşliler. Zaten bu bana güç veren şey. Nice şehir olarak da güzel bir yer ancak ben futbol oynamaya geldim. Yaşlandıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Ben hep kazanan oldum, yine öyle olmak istiyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum" dedi.

"Galatasaray'da harika zaman geçirdim"

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Eski kulüplerim hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Galatasaray'da harika zaman geçirdiğimi belirtmem gerek. Ama hayatta her şeyin sonu vardır. Ben hayatımda ve kariyerimde hep önüme bakıyorum. Artık Nice için futbol oynayacağım" diye konuştu.

Favre: "Bize güç katacak"

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre ise, "Wesley Sneijder önemli bir yetenek. Bize güç katacak. Ballon d'or kazanmaya çok yaklaşmıştı. Şimdi bizimle ve takımda liderlerin olması önemlidir, gençlere örnek olurlar" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Hollandalı yıldız yeni forması ile basın mensuplarına poz verdi. Sneijder, Nice'de 10 numaralı formayı giyecek.