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Şehit öğretmen Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:26
Şehit öğretmen Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından Tunceli'de 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tören düzenlendi.

TÖRENE BAKANLAR DA KATILDI

Necmettin Yılmaz için memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da katıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:26
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