CHP'nin yürüyüşüne saldırmayı planlayan teröristler böyle getirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir DAEŞ'li teröristin Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediğini belirledi. Ekipler tarafından zanlı takibe alındı. Minibüsü yürüyüşteki kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen zanlı, Kocaeli'de gözaltına alındı.

1' KADIN 6 GÖZALTI

Gözaltına alınan Oğuzhan K.'nın minibüsü dün saat 20.30'da İstasyon caddesindeki bir otomobil kiralama firmasından bir haftalığına 2 bin 500 liraya kiraladığı saptandı. Kayseri'nin Tomarza İlçesi nüfusuna kayıtlı Oğuzhan K.'nın bir inşaat şirketinde beton kamyonu şoförü olduğu belirlendi. Oğuzhan K. ile birlikte büyük eylem hazırlığı içinde bulundukları ve DAEŞ militanı oldukları ileri sürülen Emre E. ve Ali M. ile 1'i kadın kişi daha Kayseri'de gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

Emniyet kaynakları Oğuzhan Korkmaz'ın, terör örgütü DAEŞ'in uyuyan hücrelerinden birinde olduğu ve Suriye'den gelen emir üzerine bu eylemi gerçekleştirmek istediği, Emre E. ve Ali M.'nin ülke genelinde ses getirecek eylemler yapmaya hazırlandığını belirtti.

MİNİBÜSÜ KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRECEKLERDİ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'den araç kiralayan bir kişinin yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

PROVOKASYON AMAÇLI AK PARTİ BAYRAĞI KOYMUŞLAR!

Minibüs içerisinde AK Parti bayrağı bulunduğunu belirten Kamçı, "Provokasyon amaçlı bir eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Minibüsü kalabalığın üstüne sürerek saldırı yapmak istediği belirlenen zanlı, ekiplerimizin takibi sonucu yakalandı. İrtibatlı olduğu kişiler de gözaltına alındı. Başarılı bir çalışmayla, provokatif eylem gerçekleşmeden önlenmiş oldu." diye konuştu.