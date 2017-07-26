S-400’lerle Batı tasallutu bitecek

FETÖ, PKK/PYD, DEAŞ, DHKP-C gibi kanlı terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye’nin güvenliği noktasında büyük önem taşıyan hava savunma sistemlerinin ihraç edilerek uzun vadede milli şirketlerce üretilmesinin sağlanmasına Batı karşı çıkıyor. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasından ‘endişe’ duyuyor, NATO ise Rus yapımı S-400’lerin kendi sistemlerine entegre olmayacağını öne sürerek karşı çıkıyor. Askerî uzmanlar, S-400 uzun menzilli hava savunma füze sisteminin ihracı ve Türkiye’de üretilmesi ile ASELSAN, TAİ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi milli savunma sanayi şirketlerinin ileri füze sistemlerinin işleyişi hakkında kabiliyet kazanacağını, Batı’nın derdinin ise Türkiye’nin güvenliğini sağlamak değil; hava savunma sistemlerinde kendilerine muhtaç kalmasını sağlamak olduğunu söylediler.

İSTEDİĞİMİZ YERDEN İSTEDİĞİMİZ SİLAHI ALIRIZ

Akit’e konuşan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Emk. Kurmay Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, hava savunma sisteminin TSK envanterine girmesinin çok önemli bir gelişme olacağını ifade etti. ASSAM stratejisti Kurmay Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin menzili de büyüyor. S-400 füze sistemlerini bünyemize katmak da, bu sistemleri ülkemizin öz imkanlarıyla üretmesi de çok önemlidir. NATO üyesi bir ülke olarak bugüne kadar silah sistemlerini dış ülkelerden tedarik ettik. Ancak şunu gördük ki ülkrmiz risk aldığı , zor anlar yaşadığı dönemlerde NATO üyesi olmamıza rağmen Batı’lı ülkeler bize destek vermek yerine tüm dünyanın gözü önünde arkamızdan vurmayı tercih ettiler. Türkiye bağımsız bir ülkedir kendi kararını kendisi verir. Bu bağımsızlık güçle alakalı bir şeydir. Onları rahatsız eden nokta, Türkiye’nin daha da büyüyecek olmasıdır. Onlar ne kadar rahatsız olsa da biz büyümeye devam edeceğiz. Türkiye, istediği silahı istediği yerden alır. Bunu ABD ve NATO görecektir. S-400’ler bir anlamda Batı tasallutunu bitirmeye yarayacaktır.” dedi.

SAVUNMA SANAYİMİZ OLAĞANÜSTÜ KABİLİYET KAZANACAK

Hacımustafaoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz bu savunma teknolojisini alırken aslında bir bilgi teknolojisi transfer etmek istedi, yani ileride biz de bu savunma sistemini kendimiz üretmek istedik ama Batı’lı ülkeler bunu kabul etmedi. Rusya ise şartlarımızı büyük ölçüde kabul etmiş durumda. Hava savunma sistemlerinin Türkiye’de üretilmesi ile ASELSAN, TAİ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi milli savunma sanayi şirketlerimiz, ileri füze sistemlerinin işleyişi hakkında kabiliyet kazanacak. Türk savunma sanayii böyle bir durumda olağanüstü bir seviyeye ulaşmış olacak.”

ABD SABOTE EDİYOR

ASSAM Ankara Temsilcisi Emk. Kurmay Binbaşı Şahin Akdoğan, Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusunda geç dahi kaldığını ve bu konunun Batı’ya rağmen bir an evvel nihayete erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Şahin Akdoğan, “Türkiye’nin yürüttüğü bağımsız politikaların neticesi olarak ABD ile de Rusya ile de, Katar, İran ve Suudi Arabistan ile de siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler kurabiliyoruz. Daha önce Çin’le yapılan füze sistemleri görüşmeleri ABD tarafından sabote edilmişti. Onlar S-300 füze sistemiydi. Şimdi gündemimizde S-400’ler var ve Rusya ile varılan mutabakat yine ABD tarafından sabote ediliyor. Dört tarafı terör çemberine alınmış, içeride FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi kanlı örgütlerle çarpışan bir ülkenin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için attığı adımlara katkı sağlamayan ABD ve Batı, susmayı tercih etmelidir.” ifadelerini kullandı. Akdoğan, “Türkiye bağımsız bir ülkedir ve Allah’ın izniyle bağımsızlık hamlelerini artırarak sürdürecektir. Bu nedenle ülkemiz uzun vadede kendi hava savunma sistemini kuracaktır, bu bir zorunluluktır. Biz yıllarca ABD, Almanya, İsrail gibi ülkelerden silah aldık. Savunma sanayimizi millilştirmedikçe bunlara bağlı kalırız. Türkiye, hava ve kara savunmasını, eletronik haberleşmesini, uydu sistemini kurmalı. Türkiye beyin gücü olarak bunu yapabilecek güçtedir.” diye konuştu.

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S-400 TÜRKİYE’YE NE KATACAK?

Rus yapımı S-400'ler, S-300 Savunma Füzeleri sisteminin gelişmiş versiyonu. Menzili ve radarı geliştirilmiş ayrıca irtifası arttırılmıştır.Füzenin dikey fırlatış özelliği, ona 360 derecelik etki alanı avantajını getiriyor. Bu durum doğudan veya batıdan yaklaşan hedeflere füzenin atıcı kapsül yüzünü çevirmeden fırlatma ve füzenin o hedefe yönelmesi ile gerçekleşiyor. S-400, havada aynı anda 100 ayrı hedefi görecek şekilde programlanmış ve NATO muadili Patriot hava savunma sistemlerinin iki kat gelişmiş halde. Bu radar çoklu hedef takibi yapabilmekte ve hayalet uçaklara karşı etkin görüş kapasitesine sahip. Sistemin yaklaşık 500-600 km. görüş alanına sahip olması düşünülüyor.Türkiye’nin Rusya'dan 4 adet füze sistemi satın alınacağını belirtiyor. S-400 füze sistemlerinin Türkiye'ye maliyetinin 2.5 milyar dolar olacağı öngörülüyor.



FARUK ARSLAN

