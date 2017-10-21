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Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif

Rusya, Türk Akımı projesinin karadan geçen bölümü için Türk hükümeti ve Rus doğalgaz şirketi Gazprom arasında protokol imzalanmasını teklif etti.

21 Ekim 2017 Cumartesi 18:44
Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif

Taslakta, teklifin söz konusu protokolün kasım ayında imzalanmasını içerdiği görülüyor.

Ayrıca taslak metninde, Türkiye'nin bu bölümün inşası için Rusya’ya gereken izinleri yakın zamanda vermesinin beklendiği kaydediliyor. Türk Akımı, biri Türkiye pazarı, biri de Avrupa’ya doğalgaz transiti için kullanılacak iki ayrı koldan oluşacak bir doğalgaz hattı projesi. Türk pazarına gaz sevkiyatı için kullanılacak kolun inşasının 2018’de, Avrupa ülkeleri için olanın inşasınınsa 2019'da hizmete sokulması planlanıyor. Kollarından her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli olacak projenin denizden geçecek bölümünün inşasına mayıs ayında başlanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 18:44
  1. Gazprom
  2. Türk Akımı projesi
  • KanuniKanuni1 gün önce
    Fetö başı demek istedin herhalde ...
  • MehmetyazarMehmetyazar1 gün önce
    Odasana aynı düşüncelerde mehmet yazıcı
  • MehmetyaziciMehmetyazici1 gün önce
    Buputininde koy............

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