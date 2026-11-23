En çok kar eden otomobil markaları belli oldu! Zirvedeki marka şaşırttı!
2025-2026 dönemine ilişkin veriler, otomotiv sektöründe en yüksek gelire sahip markaları gözler önüne serdi.
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2025-2026 dönemine ilişkin veriler, otomotiv sektöründe en yüksek gelire sahip markaları gözler önüne serdi.
Yıllık kazançlarına göre hazırlanan sıralamada, Alman ve ABD'li otomotiv devlerini geride bırakan şirket ilk sıraya yerleşti.
10. VOLKSWAGEN, 4.5 MİLYAR DOLAR
9. TESLA, 4.56 MİLYAR DOLAR
8. GENERAL MOTORS, 4.6 MİLYAR DOLAR
7. XİAOMİ, 5.66 MİLYAR DOLAR
6. BYD, 6.06 MİLYAR DOLAR
5. KİA, 6.58 MİLYAR DOLAR
4. MERCEDES-BENZ, 8.6 MİLYAR DOLAR
3. HYUNDAİ, 8.64 MİLYAR DOLAR
2. BMW, 10.04 MİLYAR DOLAR
1. TOYOTA, 38.67 MİLYAR DOLAR
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