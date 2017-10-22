Rusya domates yasağının bitiş tarihini 1 ay erkene çekti

Novak, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen “Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 15. Dönem Toplantısı” sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ticaret hacminin bu yılın ilk 8 ayında, geçen seneye göre yüzde 31,4 oranında arttığına işaret eden Novak, “Bugün ilişkilerimizin tüm yönlerini, ilişkilerimizin gelişim potansiyelini, hukuki temelin gelişimini, enerji, ulaştırma, tarım, sanayi, kültür ve turizm alanlarındaki gelişmeleri, bir başka deyişle ilişkilerimizi geliştirdiğimiz tüm alanları masaya yatırdık.” diye konuştu.

Domates sevkiyatı yasağının kaldırılma kararının hazırlandığını anlatan Novak, “50 bin ton hacmindeki sevkiyatlar 1 Kasım'dan itibaren başlayabilir. Bütün kısıtlamaların kaldırılması konusunda anlaştık ve çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.