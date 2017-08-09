Pazarcı kadın serbest bırakıldı. Sebebi...

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir ilerindeki 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis tarafından yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda evinde bulunamayan ve pazarcılık yaptığı öğrenilince çalıştığı pazar yerinde gözaltına alınan Gülen D. büyük şaşkınlık yaşadı. Pazar yerinde domates, biber satarken polisi karşısında görüp gözaltına alınacağını öğrenen Gülen D. ''Beni neden gözaltına alıyorsunuz. Yanlış olmasın. Benim kimseyle alıp-veremediğim yok. Ben sebze mi ne yapacağım. Ne zaman çıkarım.'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Mahkeme kararı ile gözaltına alınan Gülen D. ve diğer şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

TELEFON HATTINI BAŞKA BİR YAKINI KULLANIYORMUŞ

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme sistemi 'Bylock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla pazarda sebze satarken gözaltına alınan Güler D.'nin, üzerine kayıtlı olan ve bylock çıktığı ileri sürülen telefon hattının başka bir yakını tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Polis tarafından alınan ifade ve yapılan araştırma sonrası ismi gizli tutulan bir yakının Güler D. üzerine aldığı hatta bylock yüklediği ve bu program üzerinden örgüt ile görüşmeler yaptığının tespit edilmesinin ardından gözaltındaki kadın serbest bırakıldı. Güler D.'nin Osmaniye'de öğretmen olarak görev yapan oğlu M.D.nin de geçtiğimiz Mart ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Güler D. üzerine çıkarılan telefon hattını kullanan ve ismi gizli tutulan yakının ise yakalanması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.