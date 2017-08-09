Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pazarcı kadın serbest bırakıldı. Sebebi...

Aksaray'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturma kapsamında örgütün haberleşme sistemi 'Bylock' kullanıcısı olduğu ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 27 kişiden 16'sı polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:59
Pazarcı kadın serbest bırakıldı. Sebebi...

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir ilerindeki 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis tarafından yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda evinde bulunamayan ve pazarcılık yaptığı öğrenilince çalıştığı pazar yerinde gözaltına alınan Gülen D. büyük şaşkınlık yaşadı. Pazar yerinde domates, biber satarken polisi karşısında görüp gözaltına alınacağını öğrenen Gülen D. ''Beni neden gözaltına alıyorsunuz. Yanlış olmasın. Benim kimseyle alıp-veremediğim yok. Ben sebze mi ne yapacağım. Ne zaman çıkarım.'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Mahkeme kararı ile gözaltına alınan Gülen D. ve diğer şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. 

TELEFON HATTINI BAŞKA BİR YAKINI KULLANIYORMUŞ

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün haberleşme sistemi 'Bylock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla pazarda sebze satarken gözaltına alınan Güler D.'nin, üzerine kayıtlı olan ve bylock çıktığı ileri sürülen telefon hattının başka bir yakını tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Polis tarafından alınan ifade ve yapılan araştırma sonrası ismi gizli tutulan bir yakının Güler D. üzerine aldığı hatta bylock yüklediği ve bu program üzerinden örgüt ile görüşmeler yaptığının tespit edilmesinin ardından gözaltındaki kadın serbest bırakıldı. Güler D.'nin Osmaniye'de öğretmen olarak görev yapan oğlu M.D.nin de geçtiğimiz Mart ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Güler D. üzerine çıkarılan telefon hattını kullanan ve ismi gizli tutulan yakının ise yakalanması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:59
  1. pazarcı kadın bylock
  2. Aksaray pazarcı kadın
  3. bylock kullanıcı
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Kendine pazarcı süsü bermiş ajan olabilir mi. Dış güçlerin ajanı. İçerdeki hainlerin ajanı. Zaten üç taraf denizle dört taraf düşmanla çevrili. Bi de bu kadın çıktı hangi biriyle baş edecez yaw. Ne bahtsız bi millletiz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Altın fiyatı ne kadar?
  1. Altın fiyatı ne kadar?
  2. Beşiktaş'a kötü haber! Anderson..
  3. TSK'da CASA'ya rakip geliyor
  4. Müslümanlardan Donald Trump'a çağrı!
  5. 4 ilde PKK operasyonu!
  6. 'Kan stokları kritik seviyelerde'
  7. Almanya'dan katlanamadı! Geri gönderiyor
  8. Battal'ın da 'Rezidans Kraliçesi'nden..
  9. Yaşlıya 750 TL maaş müjdesi
  10. Kurmay Yüzbaşı’dan komutana şok tepki!
  11. İstanbul'da 2 çocuğunu öldürdü birini..
  12. Dolar piyasaya nasıl başladı?
  13. Çocuklarınıza dikkat! FETÖ yeniden..
  14. Köşeye sıkışan PKK'da 'son dakika'..
  15. İstanbul Emniyeti düğmeye bastı: Dev..
  16. Van'da korkutan deprem!
  17. ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay..
  18. Gülen'den akılalmaz talimatlar:..
  19. Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya..
  20. TRT sekreteri 5 milyon TL dolandırmış
Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
16 yıl sonra tespit edildi!
16 yıl sonra tespit edildi!
Tesettürlüler otelime gelmesin çünkü...
Tesettürlüler otelime gelmesin çünkü...
Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!
Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!