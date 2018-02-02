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O ilçede panik! Ölü sayısı 3'e çıktı...

Manisa'nın Soma ilçesinde 9 gün önce metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ilçede son bir haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 09:29
O ilçede panik! Ölü sayısı 3'e çıktı...

Alınan bilgiye göre, 24 Ocak'ta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen Fatma Öz'e (52), metil alkol zehirlenmesi tanısı konuldu. Öz, tedavi gördüğü yoğun bakım servisindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın, sahte içki imal ettiği öne sürülen Ü.İ. ile büfesinde sahte içki sattığı iddia edilen E.İ.G. ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Bu arada, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Soma Devlet Hastanesine başvuran Mehmet A'nın (51) polise verdiği ifadede, sahte içkiyi geçen hafta E.İ.G'den satın aldığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ancak daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve daha sonra tekrar gözaltına alınan Ü.İ. ile E.İ.G. ise tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İlçedeki Atatürk Caddesi'ndeki büfeden aldıkları sahte içkiden içtikleri iddia edilen Kenan Pehlivan (57), Özcan Ünal (46), İbrahim ve oğlu Cüneyt Gök, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Soma Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınanlardan Özcan Ünal ve İbrahim Gök hayatını kaybetmişti.

Sağlık durumları ağır olan Cüneyt Gök, Pehlivan ve Hüseyin Avni Bosna, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki sattığı öne sürülen büfe sahibi E.İ.G. ile evinde sahte içki ürettiği iddia edilen Ü.İ'yi gözaltına almıştı. Ü.İ'nin evinde yapılan aramada 24 litre şişelenmemiş içki, 13 dolu içki şişesi, 6 litre anason ve bir litre votka aroması ile içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

İlçedeki bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı belirtilen Ü.İ. ve E.İ.G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine Akhisar Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan şüpheliler, ikinci kez gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:29
  1. Atatürk Caddesi
  2. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Ne demek yahu afli kontrolle serbest bırakılması. Adamlar insanları zehirliyor hakim kontrolle serbest bırakıyor. Bu hakim iyice sorusturulup meslekten atılması gerekir.
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