Mersin'de ilaç dolandırıcılığı operasyonu: 3 kişi gözaltında

Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları ile ilgili yaptıkları çalışmada, bir eczanede usulsüzlük tespit etti.

Eczacı O.K. ve eczası kalfası M.G.'nin vatandaşlardan elde ettikleri TC kimlik numaralarına ilaç yazdırarak, bu ilaçları Y.T.Y. aracılığıyla sattığı belirlendi. Şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yapan polis, 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan çok miktarda ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.