İsmail Saymaz Aytun Çiray'ın Akşener'in partisine katıldığını doğruladı
İsmail Saymaz, Aytun Çiray'ın Meral Akşener'in partisine katıldığını doğruladı.23 Ekim 2017 Pazartesi 15:12
CHP’li Aytun Çiray'ın MHP’den kovulan ve yeni parti kurmaya hazırlanan Meral Akşener’in partisine katılacağı iddia edildi. Kulisler bu iddia ile çalkalanırken, konuya ilişkin önemli bir açıklama da gazeteci İsmail Saymaz’dan geldi.
TWİTTER’DA DOĞRULADI
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan İsmail Saymaz, Aytun Çıray’ın Meral Akşener’in partisine katıldığını doğrulayarak, “CHP İzmir Milletvekili Aytun Çiray'ın Meral Akşener'in partisine katıldığı bilgisi kesin.” İfadelerini kullandı.
Aytun Çıray’ın Akşener’in yanında saf tutması sonrası başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerin göstereceği tavır şimdiden merak ediliyor.
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