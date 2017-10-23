Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsmail Saymaz Aytun Çiray'ın Akşener'in partisine katıldığını doğruladı

İsmail Saymaz, Aytun Çiray'ın Meral Akşener'in partisine katıldığını doğruladı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:12
İsmail Saymaz Aytun Çiray'ın Akşener'in partisine katıldığını doğruladı

CHP’li Aytun Çiray'ın MHP’den kovulan ve yeni parti kurmaya hazırlanan Meral Akşener’in partisine katılacağı iddia edildi. Kulisler bu iddia ile çalkalanırken, konuya ilişkin önemli bir açıklama da gazeteci İsmail Saymaz’dan geldi.

TWİTTER’DA DOĞRULADI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan İsmail Saymaz, Aytun Çıray’ın Meral Akşener’in partisine katıldığını doğrulayarak, “CHP İzmir Milletvekili Aytun Çiray'ın Meral Akşener'in partisine katıldığı bilgisi kesin.” İfadelerini kullandı.

Aytun Çıray’ın Akşener’in yanında saf tutması sonrası başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerin göstereceği tavır şimdiden merak ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:12
  1. Aytun Çiray
  2. Meral Akşener
  3. CHP
  • IskenderSezginIskenderSezgin14 sa önce
    Reis birşeyler düşünür aslanlar siz merak etmeyin...
  • KanuniKanuni15 sa önce
    Şimdi cumhurbaşkanı, baş komutan , baş imam kim olacak ?
  • AhmetAhmet16 sa önce
    Korkulacak bisey yok. Bizim reisimiz var evelallah
  • memomemo17 sa önce
    intermetten araştırdımkapısını çalmadık gitmediği parti kalmamış.... çalmadığı bizim kapının zili kalmış
  • Salih akhisarSalih akhisar18 sa önce
    Chp den 23 milletvekili katilicak ve chp nin 15 puani aksenere geciyo.
  • İsmetİsmet18 sa önce
    Ne kurulmaz partiymiş ya.Olmayan partiye kim nasıl katılıyor.Bunu soran yok.Operadaki hayalet gibi.Partinin ismi HP yani hayalet parti olsun.
  • MustiMusti18 sa önce
    Aksener cok tehlikeli bir isimdir dikkat edin sakin desteklemeyin fetonun karsinda gibi duran fakat tam merkezindeki isimdir
  • umutumut18 sa önce
    Hdp barajı geçsin diye yardım edenler Meralhanımın partisi içinde vazife alacaklarmı?
  • ahmetahmet18 sa önce
    İsmail'i cnn habertürk ntv fox da parlatmak döne döne çıkarmak için bu haber iyi bir gerekçe
  • fatihfatih18 sa önce
    Haberin resmine bakarak sordum sizin için Türkiyenin bekası mı Müesses nizamın bekası öncelikli diye..
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  1. İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  2. Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı..
  3. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  4. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
  5. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
  6. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
  7. İngiltere'de skandal program
  8. Suriye'den flaş NATO açıklaması
  9. Budistler sokağa döküldü:..
  10. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
  11. ‘Bizim yol haritamız olamaz’ dedi ve…..
  12. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
  13. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
  14. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
  15. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
  16. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
  17. Hawking'in doktora tezi erişime..
  18. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
  19. Pos tefeciliğine darbe
  20. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…