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"Kudüs semalarında ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kudüs semalarında ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz"

21 Temmuz 2017 Cuma 14:51
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 14:51
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. kudüs
  3. filistin
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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