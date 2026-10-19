Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

CAKARTA İLK SIRADA: Nüfusu 10 milyon ve üzeri olan megakentlerin sayısı 1975'te sekiz iken 2025'te 33'e çıkarak dört katına çıktı. Bu 19 şehrin yarısından fazlası Asya'da bulunuyor. Cakarta, yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla şu anda dünyanın en kalabalık şehri konumunda. Onu yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Bangladeş'in başkenti Dakka ve 33 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo takip ediyor. Worldometer'ın BM verilerine göre Endonezya'nın nüfusu şu anda 286 milyondur ve Güneydoğu Asya ülkesi, nüfusa göre ülkeler (ve bağımlı ülkeler) listesinde 4. sırada yer almaktadır.