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Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

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Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan son rapor, dünya üzerindeki nüfus dengelerinin baştan aşağı değiştiğini ortaya koydu. Megakentlerin sayısının hızla arttığı küresel listede yıllardır zirvede yer alan dev metropoller koltuğundan olurken, Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'un sıralamadaki yeri ve zirvedeki yeni dev şehir görenleri şaşkına çevirdi. İşte BM raporuna göre dünya nüfusuna yön veren o liste...

#1
Foto - Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

Birleşmiş Milletler'in yeni raporu dünyanın en kalabalık şehirleri sıralamasında dengelerin değiştiğini ortaya koydu. 42 milyon nüfusuyla Cakarta en kalabalık şehir olurken İstanbul listeye 18. sıradan girdi. Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın yayımladığı 2026 Dünya Kentleşme Beklentileri raporu, küresel demografik haritadaki çarpıcı değişimi gözler önüne serdi. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 2026 Dünya Kentleşme Beklentileri raporuna göre, dünya hızla kentleşiyor ve şehirler artık 8,2 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 45'ine ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

ŞEHİRLİ NÜFUSU ARTIYOR: Dünya nüfusunun 2,5 milyarının yalnızca yüzde 20'sinin şehirlerde yaşadığı 1950 yılından bu yana, kentsel nüfus iki kattan fazla arttı. 2050 yılına gelindiğinde, küresel nüfus artışının üçte ikisinin şehirlerde, geri kalan üçte birinin ise kasabalarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

CAKARTA İLK SIRADA: Nüfusu 10 milyon ve üzeri olan megakentlerin sayısı 1975'te sekiz iken 2025'te 33'e çıkarak dört katına çıktı. Bu 19 şehrin yarısından fazlası Asya'da bulunuyor. Cakarta, yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla şu anda dünyanın en kalabalık şehri konumunda. Onu yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Bangladeş'in başkenti Dakka ve 33 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo takip ediyor. Worldometer'ın BM verilerine göre Endonezya'nın nüfusu şu anda 286 milyondur ve Güneydoğu Asya ülkesi, nüfusa göre ülkeler (ve bağımlı ülkeler) listesinde 4. sırada yer almaktadır.

#4
Foto - Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

İSTANBUL 18. SIRADA: Endonezya, 2019 yılında başkentini inşaatı devam eden yeni bir şehir olan Nusantara'ya taşıyacağını duyurdu. 32 milyar dolarlık projenin başlangıçta 2024'te açılması planlanmıştı, ancak şimdi 2028'de hayata geçirileceği söyleniyor. İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18’inci basamağında bulunuyor. BM projeksiyonuna göre kentin nüfusunun 2050’de 16,3 milyona çıkması bekleniyor.

#5
Foto - Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ: 1- Cakarta: 2025 nüfusu 41 milyon 914 bin 2- Dakka: 2025 nüfusu 36 milyon 585 bin 3- Tokyo: 2025 nüfusu 33 milyon 413 bin 4- Yeni Delhi: 2025 nüfusu 30 milyon 222 bin 5- Şangay: 2025 nüfusu 29 milyon 559 bin

#6
Foto - Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

6- Guangzhou: 2025 nüfusu 27 milyon 563 bin 7- Kahire: 2025 nüfusu 25 milyon 566 bin 8- Manila: 2025 nüfusu 24 milyon 735 bin 9- Kolkata: 2025 nüfusu 22 milyon 550 bin 10- Seul: 2025 nüfusu 22 milyon 490 bin 11- Karaçi: 2025 nüfusu 21 milyon 423 bin 12- Mumbai: 2025 nüfusu 20 milyon 203 bin 13- Sao Paulo: 2025 nüfusu 18 milyon 950 bin

#7
Foto - Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede

14- Bangkok: 2025 nüfusu 18 milyon 180 bin 15- Mexico: 2025 nüfusu 17 milyon 734 bin 16- Pekin: 2025 nüfusu 17 milyon 13 bin 17- Lahor: 2025 nüfusu 15 milyon 156 bin 18- İstanbul: 2025 nüfusu 15 milyon 15 bin 19- Moskova: 2025 nüfusu 14 milyon 525 bin 20- Ho Chi Minh: 2025 nüfusu 14 milyon 53 bin

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