Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: Nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul listede
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan son rapor, dünya üzerindeki nüfus dengelerinin baştan aşağı değiştiğini ortaya koydu. Megakentlerin sayısının hızla arttığı küresel listede yıllardır zirvede yer alan dev metropoller koltuğundan olurken, Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'un sıralamadaki yeri ve zirvedeki yeni dev şehir görenleri şaşkına çevirdi. İşte BM raporuna göre dünya nüfusuna yön veren o liste...