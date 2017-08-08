Kimin aklına gelirdi ki... Pazarda ByLock şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir illerinde gerçekleştirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY yapılanması kapsamında "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 şüpheliye yönelik 27 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüpheli kadın semt pazarında sebze satarken yakalandı. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.