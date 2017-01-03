Kahve kahve dolaşan provokatörler hakkında karar!

İstanbul Okmeydanı’nda kahvehanede provokatörlük yapan iki kişinin tutuklandığı bildirildi.
İstanbul Okmeydanı’ndaki bir kahvehanede yaptığı konuşması sosyal medyada paylaşılan Ayşegül Başar ve orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya'nın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇALIŞIYOR
Terör propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa yönelten Ayşegül Başar aynı zamanda terör bülteni Cumhuriyet gazetesinde çalışıyor.
O provokatör bakın hangi gazete çalışanı çıktı