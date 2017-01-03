Kahve kahve dolaşan provokatörler hakkında karar!

İstanbul Okmeydanı’nda kahvehanede provokatörlük yapan iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Eklenme: 03 Ocak 2017, 21:39
Bu haber 18.043 kez okundu

İstanbul Okmeydanı’nda kahvehanede provokatörlük yapan iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Okmeydanı’ndaki bir kahvehanede yaptığı konuşması sosyal medyada paylaşılan Ayşegül Başar ve orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya'nın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇALIŞIYOR

Terör propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa yönelten Ayşegül Başar aynı zamanda terör bülteni Cumhuriyet gazetesinde çalışıyor.

Provokatörler SAHAYA İNDİ

O provokatör bakın hangi gazete çalışanı çıktı

 
Etiketlerayşegül başarhamit dışkayaprovokatörprovokasyonkahve provokasyon
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.