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Fenerbahçe'nin yeni transferi gece yarısı geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Makedonya futbolunun yıldız adaylarından 17 yaşındaki Eljif Elmas'ı İstanbul'a getirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:56
Fenerbahçe'nin yeni transferi gece yarısı geldi!

Rabotnicki takımında forma giyen ofansif orta saha oyuncusunun transferinde, Fenerbahçe Doğuş'un Makedon basketbolcusu Pero Antic'in önemli bir rol oynadığı öğrenildi.

Makedonya Milli Takımı'nın formasını da 1 kez giyen Eljif Elmas, geride kalan sezonda Makedon Ligi'nde 33 maçta oynadı ve takımına 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Öte yandan NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul, Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. İşte sarı-lacivertlilerdeki son durum

- Sivasspor ve Fenerbahçe, Miroslav Stoch için görüşüyordu. Bu transfer olmazsa Fenerbahçe 1 yabancısını kullanamayacaktı. Stoch bugün Instagram hesabından, "Sivas'a gitmeyeceğim" açıklaması yaptı. Bunun üzerine Sivasspor yönetiminin Stoch ile görüşmesine gerek kalmadı.

- Sunderland, dün hazırlık maçında 3-0 geriye düşünce, ortam gerildi ve Jeremain Lens ilk yarının sonunda kenara geldi. Lens hakkında sürekli transfer haberlerinin yapılması çok konuşuluyor. Bunun üzerine Sunderland hocası maç sonu, "Burada oynama niyeti olmayan istediği yere gidebilir" açıklaması yaptı. Lens hala Fenerbahçe'nin listesinde ama Fenerbahçe'nin de oyuncu satmadan transfer yapması mümkün değil.

"Pero Antic, Eljif Elmas'ı Fenerbahçe'ye getirdi"

- Makedonya'da oynayan 17 yaşındaki genç futbolcu Eljif Elmas'ı Fenerbahçe'nin transfer ettiği söyleniyor. Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas'ı Trabzonspor'da istiyor ama Fenerbahçe'nin Makedon basketbolcusu Pero Antic'in de devreye girmesiyle bu transfer bitmiş durumda. Eljif Elmas için bonservis bedeli ödenmeyecek. Futbolcunun ailesiyle anlaşılarak yetiştirme bedeli ödenecek ve genç isim Fenerbahçe forması giyecek.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:56
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