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Ekonomi Rezerv miktarı belli oldu! Merkez Bankasında işler tıkırında
Ekonomi

Rezerv miktarı belli oldu! Merkez Bankasında işler tıkırında

Yeniakit Publisher
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Rezerv miktarı belli oldu! Merkez Bankasında işler tıkırında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayarak milli ekonomimizin sağlam duruşunu bir kez daha ortaya koydu. 28 Ağustos haftası itibarıyla Merkez Bankasının toplam rezervleri 188 milyar 198 milyon dolar seviyesindeki güçlü seyrini korudu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalışla 188 milyar 198 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 28 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 119 milyon dolar azalarak 71 milyar 109 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ağustos'ta 74 milyar 228 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 868 milyon dolar artışla 114 milyar 221 milyon dolardan 117 milyar 89 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalarak 188 milyar 450 milyon dolardan 188 milyar 198 milyon dolara geriledi.

 

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