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Gündem Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınmıştı: Efsane villanın satış fiyatı dudak uçuklattı
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Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınmıştı: Efsane villanın satış fiyatı dudak uçuklattı

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Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınmıştı: Efsane villanın satış fiyatı dudak uçuklattı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasına giren Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı. Başka dizilerde de kullanılan villanın satış bedeli 384 milyon lira.

Türk televizyonunun hafızalara kazınan iki dizisine ev sahipliği yapan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı.  Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan yapı, yıllar sonra bu kez satış fiyatıyla dikkat çekti.

 

FİYATI 384 MİLYON TL

Satışa çıkarılan lüks villa için belirlenen fiyatın 384 milyon TL olduğu belirtildi. Özellikle Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yakından tanıdığı yapı, dizide Tombalacı Mehmet karakterinin malikanesi olarak ekranlara gelmişti.

 

POYRAZ KARAYEL'DE DE KULLANILDI

Villanın televizyon geçmişi yalnızca Kurtlar Vadisi ile sınırlı değil. Aynı yapı, bir başka fenomen dizi Poyraz Karayel'de Bahri Baba'nın evi olarak kullanıldı.

Böylece Türk televizyonunun iki unutulmaz yapımında farklı karakterlerin evi olarak kullanılan villa, 384 milyon TL'lik fiyat etiketiyle yeni sahibini bekliyor.

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