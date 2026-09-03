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Dünya Ukrayna’da bir tuhaf operasyon! İstihbaratçılar birbiri ile çatıştı: 3 yaralı
Dünya

Ukrayna’da bir tuhaf operasyon! İstihbaratçılar birbiri ile çatıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ülkenin güvenlik ve istihbarat kurumları SBU ile HUR, Rus bir muhalife yönelik operasyon sırasında birbiriyle çatıştı. Sokak ortasındaki skandal olayda 3 istihbarat görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Dmytro Litvin, Kiev'de yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada olaya karışan tarafların SBU ve HUR olduğunu belirterek liderlerin soruşturulması emri verildiğini duyurdu. Başkentte Rus muhalif Stepan Kaplunov'a yönelik suikast komplosunu engelleme operasyonu iki kurumun birbirini vurmasıyla skandala dönüştü.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Ukrayna güvenlik servislerinin iki birimi arasında 2 Eylül sabahı Rus muhalif figür Stepan Kaplunov'a yönelik bir operasyon sırasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 istihbarat görevlisinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi (SBU) Rus muhalefetinin bir üyesine yönelik iddia edilen bir Rus terör komplosunu soruşturduğunu açıkladı. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (HUR) ise Kaplunov'un 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları için Ukrayna'da olduğunu ancak evinin avlusunda bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı. İddiaya göre Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kaplunov'a yönelik bir suikast düzenledi. Ukrayna taraflarının suikast planını bozmak üzere ortak bir SBU-HUR operasyonu düzenlediği ifade edildi. SBU'nun HUR bağlantılı bir subayı yakalaması sonrası iki kurum arasında silahlı bir çıkmaz yaşandı. Polis sokağı kapattı.

Kyiv Independent'in aktardığına göre; Ukrayna Savunma Kuvvetleri, komplonun hedefinin Kiev'in yanında savaşan paramiliter bir birlik olan Rus Gönüllü Kolordusu'nun (RVC) komutan yardımcısı Kaplunov olduğunu söyledi. Yetkililerin söz konusu komplo girişiminin engellendiğini açıklamasının ardından Kiev'de silahlı çatışma yaşandığına dair haberler gelmeye başladı.

İKİ GÜVENLİK BİRİMİ ÇATIŞTI

Ukrayna Başsavcılığı'na göre, SBU görevlileri, iddia edilen komplo ile ilgili soruşturma yürütürken "Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir birim" tarafından saldırıya uğradı.  Telegram üzerinden yapılan açıklamada, "FSB'nin terör eylemiyle ilgili soruşturma sırasında SBU görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi" denildi. Açıklamada, "Silahlı direnişin sona ermesi sırasında kolluk kuvvetleri silah kullandı" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Dmytro Litvin, olaya karışan iki tarafın SBU ve HUR olduğunu açıkladı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, iki birimin başkanlarına ilişkin soruşturma başlattı ve kamuoyunu bilgilendirme emri verdi.

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Yorumlar

SBU ile HUR, Rus bir muhalife yönelik operasyon sırasında birbiriyle çatıştı.

SBU ile HUR, CIA ile Mossad. KGB ile bilmem ne hepsi birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor.. Birbirleri ile uğraşıyorlar.. MİT en güvenilir kuruluş. Gücünü Suriye'de gösterdi. Türkiye'de karanlık emeli olan FETÖ'cülerin tasfiyesini gösterdi. Şimdi Alihan Kuriş olayında, ve diğer yanlış işlere karışanlarda gösteriyor..
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