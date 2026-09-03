Bakkaldan dönerken yüzünü köpek parçalamıştı! Yaralı çocuğa 1 milyon 200 bin lira tazminat

İzmir’in Menderes ilçesi Ataköy Mahallesi’nde 30 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bakkaldan evine dönen 11 yaşındaki S.G., İ.A.’ya ait Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ağır şekilde yaralanan küçük çocuğun ailesi tazminat davası açtı. Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin gerekçeli kararını tamamladı.

Kararda, S.G.’nin yüz bölgesindeki doku hasarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve estetik operasyonla düzeltilemeyecek kalıcı iz niteliğinde olduğu vurgulandı. Adli tıp raporunda, izin yüz bölgesinde bulunması ve sosyal iletişimde dikkat çekmesi sebebiyle çocuğun ekonomik geleceğinin sarsılması oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Bilirkişi incelemesi sonucu 941 bin 530 lira ekonomik geleceğin sarsılma zararı ile 8 bin 719 lira tedavi gideri tespit edildi.

Kusursuz sorumluluk vurgusu

Hayvan bulunduranın "kusursuz sorumluluğu" esasına dikkat çeken mahkeme; davacı çocuk için 950 bin 249 lira maddi, 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca anne Fatma G. ve baba Hüseyin G. için de 50’şer bin lira manevi tazminat olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 liranın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsil edilmesine hükmedildi. Ceza davası ayağında ise Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce sanık İ.A.’ya "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 13 bin 500 liralık adli para cezası kesinleşti.

Avukat Atabay: "Yüzündeki izleri hayatı boyunca taşıyacak"

Dava sürecini değerlendiren ailenin avukatı Tamer Atabay, yaşanan mağduriyeti ve hukuki süreçle ilgili, "11 yaşında bir müvekkilimiz var. Sokakta dolaşırken maalesef sahipli bir köpeğin saldırısına uğruyor ve yüzünde yaralar oluşuyor. Ve bu yaralar maalesef kalıcı olarak hasar veriyor yüzüne. Biz de konuyla alakalı hem ceza davası açtık hem hukuk davası açtık. Ceza davasında yaralamadan dolayı haksız eylem sebebiyle karşı tarafın cezalandırılmasını talep ettik. Aynı zamanda bir hukuk davası açarak müvekkilimizin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların giderilmesini istedik. Çünkü yüzünde kalıcı bir hasar var. Daha 11 yaşında ve bu yüzü, bu izleri hayatı boyunca taşıyacaktı. Dolayısıyla konuyu mahkemeye taşıdık ve yargılama neticesinde mahkeme, yüzündeki yaraların kalıcı hale geleceğinden bahisle hem çocuğa hem de ayrı ayrı anne ve babaya toplam 1.2 milyon liraya varan maddi-manevi tazminat hükmetti. Buradaki köpek sahibi, köpeğin vermiş olduğu haksız eylem sebebiyle bu tazminatı ödemek zorunda kaldı ve aynı zamanda ceza aldı" açıklamasında bulundu.

"Sevgi yetmez, eğitimi ve bakımı da şart"

Kararın Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde hayvan sahipleri için net bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayan Avukat Atabay, sözlerini şöyle tamamladı: "Aslında emsal nitelikte bir karar. Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesi, bir hayvan sahibinin hayvanın vermiş olduğu tüm zararlardan sorumlu olduğuna dair bir hüküm içeriyor. Bunun en net uygulanış şeklini bu davada görmüş olduk. Maddenin uygulanışı bakımından emsal bir karar oldu. Bu noktada hayvan sevmek, hayvanları bulundurmak ve onlara değer vermek çok önemli ama onların bakımını ve başkasına zarar vermeyecek şekilde eğitimini yapmak da bir o kadar önemli. Maalesef onların 2. kişilere, bir mala veya cana verdiği zarardan sahipleri hem madden hem hukuken hem de cezaen sorumlu oluyor. Bu dava bunun en somut göstergesi oldu. Sevgi ile beraber aynı zamanda eğitimini üstlenmek ve eğitimi yoksa 3. kişilerin, çocukların karşısına çıkarmamak gerekiyor. Eğitimsiz bir köpek sokağa çıkarılınca, vermiş olduğu zarardan sahibi sorumlu olmuş oldu."