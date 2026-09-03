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Gündem MSB’den kritik konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar: SDG iddialarına noktayı koydu
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MSB’den kritik konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar: SDG iddialarına noktayı koydu

Yeniakit Publisher
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MSB’den kritik konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar: SDG iddialarına noktayı koydu

Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı, Somali'deki gemi operasyonu ve SDG'nin fesih sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MSB’den yapılan açıklamada “SDG mensubu yabancı unsurların Suriye’den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, "Türkiye, Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine devam edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlandı.

Bakanlık, Somali’de kaçırılan geminin kurtarıldığını açıklarken Mekke Savunma İttifakı’nın kurumsallaşması için yeni adımlar atıldığını bildirdi.

MSB ayrıca, SDG mensubu yabancı unsurların Türkiye’ye geleceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

 

SOMALİ’DE KAÇIRILAN GEMİ HK.

Somali Federal Cumhuriyeti karasularında gerçekleşen deniz haydutluğu olayına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır.

Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon neticesinde deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır.

 

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da bir araya gelmiştir.

Toplantıda, ittifak kapsamındaki iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla atılacak adımlar ele alınmış; ittifakın Sekretarya’sını yürütmek üzere Suudi Arabistan’da bir Genel Sekreter başkanlığında Sekretarya kurulması kararlaştırılmıştır.

Üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülecek Genel Sekreterlik görevini ilk olarak, üç yıl süreyle Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden bir Genel Sekreter üstlenecektir.

Askerî alanda müşterek planlama, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile birlikte çalışabilirliğin artırılması; savunma sanayii alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu mekanizmaların ittifakın savunma kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirmenin yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

 

SDG’NİN FESİH SÜRECİ

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir.

Bu kapsamda, SDG mensubu yabancı unsurların Suriye’den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuya ilişkin resmî açıklamalarımız dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

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