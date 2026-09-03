Netanyahu ziyaretinde ırkçı skandal: Filistin karşıtı sloganlara başıyla onay verdi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dini okul ziyaretine, Filistinlileri hedef alan nefret söylemleri ve ırkçı sloganlar damga vurdu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre eli kanlı Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Gazze Şeridi sınırına yakın Sderot kentine gitti.
Netanyahu'nun Sderot'ta yetişkinlerin din eğitimi aldığı bir okula gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistin karşıtı sloganların atıldığı anlara ilişkin görüntüler, İsrailli gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde, İsraillilerin, dini metinlerindeki bir duadan alıntı yaparak "Yalnızca bir kez olsun, ey Tanrım, Filistin'deki iki gözümden birinin intikamını alayım, (Filistinlilerin) adları silinsin." diye ırkçı sloganlar attığı duyulurken, Netanyahu'nun da başını salladığı görülüyor.
İsrail tarihindeki en aşırı sağcı hükümet olarak nitelendirilen koalisyonun liderliğini yapan Netanyahu, açıklamalarında sık sık bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına "izin vermeyeceğini" söylüyor.