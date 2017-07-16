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Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu

Engelli Afgan kız Rubaba Muhammadi, ressamlık yeteneklerini 15 Temmuz darbe girişimini çizerek ortaya koydu.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:21
Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu

Elleri ve ayakları felçli olan 16 yaşındaki Rubaba Muahammadi, resim çizmekten vazgeçmedi. Kalemi ve boya fırçasını ağzıyla tutarak çizdiği resimleri ve tabloları sergileyen Muhammadi, 15 Temmuz konulu resim çizdi. Tabloyu Afganistan Türklerinin Siyasi Partisi Başkanı Batur Dostum'a sunan engelli kız, Afgan Türk kardeşlik bağının daha da pekişmesi mesajını verdi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:21
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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