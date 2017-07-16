Engelli Afgan kızdan 15 Temmuz tablosu

Elleri ve ayakları felçli olan 16 yaşındaki Rubaba Muahammadi, resim çizmekten vazgeçmedi. Kalemi ve boya fırçasını ağzıyla tutarak çizdiği resimleri ve tabloları sergileyen Muhammadi, 15 Temmuz konulu resim çizdi. Tabloyu Afganistan Türklerinin Siyasi Partisi Başkanı Batur Dostum'a sunan engelli kız, Afgan Türk kardeşlik bağının daha da pekişmesi mesajını verdi.