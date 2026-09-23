Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Kendisinin Haçlılarla, Kilikya Ermenileriyle ve Bizans'la mücadelelerini tarihi kaynaklar yazmakta. Biz burada böyle bir medreseyi açığa çıkarmak için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. Ekibimizle birlikte 2 aydır bu çalışmanın içerisindeyiz. Bittiğinde de burası Melik Gazi Medresesi olduğunu düşündüğümüz ve Anadolu'nun ilk medresesi olduğunu tahmin ettiğimiz bu yapı ortaya çıkacak ve artık yetkililerin ve işin uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre restorasyon mu olacak veya başka bir uygulama mı olacak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.