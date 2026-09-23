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Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

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Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Kayseri’de Melikgazi Medresesi olduğu düşünülen yapıyı gün yüzüne çıkarmak için yürütülen kazılarda alanın yüzde 30’u ortaya çıkarıldı...

#1
Foto - Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Kayseri’nin merkezinde sürdürülen kazılarda, kentin tarihine ışık tutabilecek önemli bir yapı adım adım ortaya çıkarılıyor.

#2
Foto - Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Anadolu'nun ilk medresesi olduğu düşünülen Melikgazi Medresesi'ni gün yüzüne çıkarmak için başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile riskli alan ilan edilen bölgede, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Cami-i Kebir'in kıble cephesinde Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde başlatılan Melikgazi Medresesi Araştırma Kazısı aralıksız devam ediyor. Kazı kapsamında alanın yüzde 30'luk kısmı ortaya çıkarılırken, yapılan kazı da kentin tarihine ışık tutacak.

#3
Foto - Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Kazı hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, "Sur İçi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kayserililer tarafından çokça bilinen Cami Kebir'in hemen ön tarafında yapılan çalışma esnasında yapının güneydoğu köşesi ortaya çıktı. Tarihi kayıtlarda burada bir medresenin varlığından söz edilmekteydi. Bunun üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da talimatıyla burada kazı çalışmaları için gerekli yazışmalara başladık. Buradaki mülkiyetin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'ne ait ama bir kısmı da Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde.

#4
Foto - Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Gerekli yazışmaları yaptık ve yazışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda ve Müze Müdürlüğü denetiminde kazılara 2 ay önce başladık. Şu an kazının yüzde 30'luk kesimini bitirmiş bulunmaktayız. Medrese olduğunu düşündüğümüz yapının duvarları ortaya çıktı.

#5
Foto - Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Buranın Danişmentlilerin 4. sultanı Melik Muhammed Gazi tarafından yaptırıldığını biliyoruz. Danişment Gazi, Büyük Selçuklu Hükümdarı, Anadolu kapılarını biz Türklere açan Alparslan'ın danışmanlarından bir tanesi. 1071 yılından sonra Kayseri, Sivas ve Malatya, civarları kendisine ikta olarak verildi. Danişment Gazi buralarda fetihler yaptı. 1084 yılında vefat ettiğinde yerine oğlu Gümüştekin geçti.

#6
Foto - Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Gümüştekin'in zamanında Haçlılarla, Bizans'la ve Kilikya Ermenileriyle mücadele ettiğini biliyoruz. 1104 yılında vefat ettiğinde yerine Pınarbaşı ilçesinde türbesi bulunan Melik Gazi geçti ve 30 yıl sultanlık yaptı. Ondan sonra da yerine burada türbesi bulunan Melik Muhammed Gazi geçti. Kendisiyle alakalı kaynaklara baktığımızda dinine düşkün, adaletli ve cihat eden bir hükümdar olduğunu biliyoruz.

#7
Foto - Anadolu’nun ilk medresesi için kazı çalışması! 9 asırlık medrese gün yüzüne çıkıyor

Kendisinin Haçlılarla, Kilikya Ermenileriyle ve Bizans'la mücadelelerini tarihi kaynaklar yazmakta. Biz burada böyle bir medreseyi açığa çıkarmak için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. Ekibimizle birlikte 2 aydır bu çalışmanın içerisindeyiz. Bittiğinde de burası Melik Gazi Medresesi olduğunu düşündüğümüz ve Anadolu'nun ilk medresesi olduğunu tahmin ettiğimiz bu yapı ortaya çıkacak ve artık yetkililerin ve işin uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre restorasyon mu olacak veya başka bir uygulama mı olacak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

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