Dev derbide skandal koreografi
Galatasaray'ın, Pensilvanya'da bulunan Rocky'nin heykeliyle 'Ayağa kalk' yazılı pankart kullanması tepkilere neden oldu.23 Ekim 2017 Pazartesi 00:43
Haftalardır beklenen ve büyük bir heyecana sahne olan maçta gol sesi çıkmazken, tartışılacak çok karar vardı. Maçın hakeminin tartışılması bir yana maçın öncesinde Galatasaray tribünlerinde açılan bir koreografi maçın önüne geçti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Maç başlamadan önce sarı-kırmızılı taraftarların kale arkasında açtığı koreografide yer alan Rocky ve üzerinde yazanlar tartışmalara neden oldu.
TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN SÖZLERİ
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Ayağa kalk Sakarya" ifadelerini kullandıktan sonra ayağa kalkması ve ardından Galatasaray tribünlerinde "Ayağa kalk" yazılı bir pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki gördü.
ROCKY ANITI PENSILVANYA'DA
Bu yazının dışında dikkat çeken bir diğer konu ise 8 puan önde ligde namağlup şekilde zirvede yer alan ve 'ayağa kalkmasını gerektirecek bir durumu olmayan' Galatasaray'ın maçında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da heykeli bulunan Rocky'nin kullanılmasıydı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Galatasaray'a çevrildi. Sarı-kırmızılı kulübün bu pankartın kim ya da kimler tarafından açıldığı konusunda açıklama yapması bekleniyor.
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İsmet1 sa önce Bunlar Fetöcu Futbolcularını divandan atılmasın diye el kaldıranların çocukları .... yusuf1 sa önce bildiğin feto nun takımı olmus yazıklar olsun utanmasalar fetos alçagının resmını asacaklar utanmaz adamlar devletle dalga gecıyorlar spor bakanı adalet bakanı bakalım ne zaman harekete gececekler Emekli polis 1 sa önce Halen anlamadınızmi fetösaray olduguna işte bu yüzden fetösarayı bıraktım. 1 kuruş bile faydan olmayacak bunlara bundan sonra. kayı boyu2 sa önce açıkça fetö bağlantılı, açıklamalarını bir dinleyek bari. gavurdagli2 sa önce Bukadarda paranoyak olmaya gerek yok. Abartmayin. Haber degeri bile yok. Haber yaparak insanlara paranoyaklikasiliyosunuz. iki lavuk yada trol sosyal medyada benzetme yapti diye haber yapmanizda gerekmezdi Superfelok2 sa önce Anlayin artik Mesele GS-FB derbi maçı değil mesele TÜRKİYE iledüşmanları arasındakı derbi maçı.peşinden koştuğunuz o top o takım o klüp bakın kimlerin elinde açın gözlerinizi ve körün! AntiherkülAsilaslan2 sa önce Türkiye deki deşifre olmamışların talimata uygun hareketeeden çapucu kadı köy.Hiristoşlar. Muhsin ercan2 sa önce Muhsin ercan gs kulübü ve koleji mason yehudidir er veya geç sıra onlarada gelecek temizlik sırası 14533 sa önce Futbol eşittir boş işler boş adamlar. Arif3 sa önce Hz. Allah ın dışında başka birinden medet bekleyen aptallardan bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi