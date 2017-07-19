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Borsadan tarihi bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 artışla kapanış rekoru olan 107.417,52 puandan bitirdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:15
Borsadan tarihi bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 artışla kapanış rekoru olan 107.417,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.699,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 1,18 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran banka, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile bilişim oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle 107.56395 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,61 artışla 107.417,52 puandan tamamladı.

Analistler, küresel risk iştahındaki artış ve dolar/TL'nin 3,5128 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin endekste alımları güçlendirdiğini ifade etti.

Ayrıca bugünkü kabine değişikliğinin de piyasa tarafından pozitif algılandığını belirten analistler, yarın yurt içinde temmuz ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Analistler, BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, muhtemel geri çekilmelerde ise 105.200 ve 104.400 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:15
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