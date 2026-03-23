Aslan’da şok sakatlık: Gol makinesi Osimhen ameliyat masasında
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynadığı zorlu deplasman mücadelesinde kolu kırılan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bugün ameliyata alındı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, yıldız golcünün sağ ön kolundaki kırık nedeniyle operasyon geçirdiği bildirildi.
Galatasaray, Avrupa arenasındaki Liverpool mücadelesinin ardından gelen sakatlık raporuyla sarsıldı. Karşılaşmanın henüz ilk yarısında girdiği ikili mücadelede koluna sert bir darbe alan Victor Osimhen, acı içinde kalmasına rağmen devreyi tamamlamış ancak ikinci yarıda yerini Leroy Sane’ye bırakmıştı. Yapılan detaylı kontrollerde sağ ön kolunda kırık tespit edilen 27 yaşındaki santrfor için sağlık heyeti cerrahi müdahale kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde ameliyata alınan yıldız oyuncunun operasyon sonrası rehabilitasyon sürecine hemen başlanacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır.”