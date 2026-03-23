Bakan Kurum, kentsel dönüşümle yenilenen Tozkoparan’dan görüntüler paylaştı: Dönüşen Tozkoparan’da bayram böyle geçti

Bakan Kurum, mesajında, “Parkıyla, bahçesiyle, gözümüz arkada kalmadan evlatlarımızla sağlam ve güvenli evlerde yaşamın keyfi bir başka oluyor. Dönüşen Tozkoparan’da bayram böyle geçti” ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı. Toplam 1.179 konut ve 43 iş yeri hak sahiplerine teslim edilirken, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4’üncü etapta 2 bin 498 konut ve 133 iş yerinin inşası sürüyor. Tozkoparan’da yeni ve sağlam konutlarına kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mesajında “Parkıyla, bahçesiyle, gözümüz arkada kalmadan evlatlarımızla sağlam ve güvenli evlerde yaşamın keyfi bir başka oluyor. Dönüşen Tozkoparan’da bayram böyle geçti” ifadelerine yer verdi.

“GÜVENDE OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM”

Kentsel dönüşümle sağlam yuvalarına kavuşan mahalle sakinleri, yaşadıkları büyük değişimi anlattı. 30 yıldır bölgede yaşayan Melisa Şahin, özellikle güvenlik ve sosyal donatılara dikkat çekti: Deprem riski olan bir şehirde yaşıyoruz, TOKİ'nin evlerinin sağlam olduğunu biliyorum ve bu benim için ilk avantajdı. Yaşadığım deneyim de bunu doğruladı, güvende olduğumu hissediyorum. Bebeğim var, belki dışarıda bir parka götüremeyebilirim ama burada hemen çıkıyorum, evimin karşısında park var, bahçesi de çok geniş. Ayrıca komşuluk kültürü hala devam ediyor, bu devirde bu çok önemli.

“ÇOK HEYECANLIYIZ, İLK DEFA BURADA BİR BAYRAM GÖRECEĞİZ”

Yapım aşamasını yakından takip ettiğini söyleyen Serhan Yıldız ise mühendislik kalitesine vurgu yaparak, "Burası modern ve ferah, güzel bir mühendislikle tasarlanmış. Yapım aşamalarında bizzat gelip gördüm, bayağı sağlam olduğunu düşünüyorum. Artık kafamızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir şekilde uyuyoruz. İçeride tur atabileceğiniz neredeyse bir kilometrelik yürüyüş parkuru var. Ödeme planı gayet güzel. Yani bütün bütçelere göre bence uygun diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yeni evlerinde ilk defa bayramı yaşayacaklarını dile getiren Yıldız, “Çok heyecanlıyız. İlk defa bir bayram göreceğiz burada. İnşallah bayram hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk dolu olur. Yeni evimizde inşallah misafirlerimizi ağırlayacağız. Bence İstanbul'un merkezinde burası bizim için huzur dolu bir yer” dedi.

“HER ŞEYİ DE DÖRT DÖRTLÜK YAPMIŞLAR”

Eski evlerinin çok rutubetli olduğunu anlatan Ali Yalçın ise şunları söyledi: Eskiden merdivenliydi, kömürlüydü; kömürden merkezi sisteme döndük. Otoparkımız yoktu, şimdi iki-üç kat otopark var. Suyu, elektriği kesilmiyor, jeneratörü var. Eve ilk girdiğimde ankastre ocağı gördüm, açtım kapıyı dedim ki 'böyle yere böyle ev layık'. Eski eşyaların hiçbirini getiremedim. Soranların hepsi ‘Ali amca hakikaten anlattığı gibi’ diyor. ‘Gelin’ diyorum, gezelim. ‘Gelin’ diyorum eve beraber girin. Benim daireye gidelim. ‘Gelin’ diyorum garajlara gidelim. Alta, garajlara inelim. ‘Gelin’ diyorum benim kapıdan girişimi seyredin. Kartsız giremezsin dedim. Her şeyi de dört dörtlük yapmışlar.