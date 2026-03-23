İran sadece İsrail’dekilerin değil tüm dünyadaki Yahudilerin kalbine korku saldı! Belçika askerleri Yahudiler için sokağa indi!

ABD-İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölgedeki ABD üsleri ile İsrail’i vurmasıyla devam eden savaş, tüm dünyadaki Yahudilerin de korkulu rüyası haline dönüştü. ABD ve Avrupa dahil bir çok bir çok ülkedeki Yahudiler kendilerini koruması için bulundukları ülkelerden yardım istemeye başladı. Fransa ve Almanya’nın ardından Belçika da ülkedeki Yahudilerin güvenliğini artırdı. Belçika, Brüksel ve Anvers kentlerinde Yahudi toplumunun yoğun bulunduğu yerlerin güvenliğini sağlamak için 200 asker bugün sokağa iniyor.