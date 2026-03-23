İran sadece İsrail’dekilerin değil tüm dünyadaki Yahudilerin kalbine korku saldı! Belçika askerleri Yahudiler için sokağa indi!
ABD-İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölgedeki ABD üsleri ile İsrail’i vurmasıyla devam eden savaş, tüm dünyadaki Yahudilerin de korkulu rüyası haline dönüştü. ABD ve Avrupa dahil bir çok bir çok ülkedeki Yahudiler kendilerini koruması için bulundukları ülkelerden yardım istemeye başladı. Fransa ve Almanya’nın ardından Belçika da ülkedeki Yahudilerin güvenliğini artırdı. Belçika, Brüksel ve Anvers kentlerinde Yahudi toplumunun yoğun bulunduğu yerlerin güvenliğini sağlamak için 200 asker bugün sokağa iniyor.
İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'ın duyurusunun ardından başlatılan uygulama ile sokağa inen 200 askerin ilk etapta sinagoglar, okullar ve Yahudilerin yoğun bulunduğu noktalarda görev yapması, uygulamanın Brüksel ve Anvers'in ardından Liege kentine de genişletilmesi bekleniyor.
3 AY SOKAKTA KALACAKLAR
Uygulama kapsamında askerlerin demir yolu polisi ile büyük çaplı entegre polis operasyonlarına destek vermesi, 3 aylık sürenin ardından sahadaki asker sayısının 90'a düşürülmesi öngörülüyor. Savunma Bakanı Francken ile İçişleri Bakanı Bernard Quintin, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, özellikle Yahudi toplumuna ait ibadethane ve eğitim kurumlarının korunması amacıyla askerlerin devreye alınacağını duyurmuştu.