Donanmaya saldıracaklardı! ABD İHA’ları düşürüldü

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD terörist ordusuna ait iki intihar saldırısı insansız hava aracı, Bender Abbas'taki deniz birliklerine saldırmadan önce donanma savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar ABD-İsrail'e ait 129 İHA'nın savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, 11 Mart'a kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.