Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerledi.
Ramazan Bayramı’nın son gününde yollara çıkan binlerce sürücü, Kırıkkale’de adeta trafik duvarına takıldı.
43 ilin geçiş noktası
Ramazan Bayramı'nın son gününde vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de etkili oldu. Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin ders başı yapacak olması nedeniyle vatandaşlar kara yollarına yöneldi. Bu durum, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine neden oldu.
Kilometrelerce uzayan yoğunlukta araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.
