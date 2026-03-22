Çevirdikleri dolaplar ortaya çıktı! Binlerce kodaman maliyenin radarında

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir aşamaya geçildi. VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle yüksek gelir grubuna dahil olmasına rağmen vergi beyanları düşük kalan veya hiç beyanname vermeyen isimler "radar" sistemine takıldı.

Şirket Ortakları ve "Lüks" Tüketiciler Hedefte

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, denetim programı iki ana grup üzerinde yoğunlaşıyor:

Birinci Grup: Büyük ölçekli şirketlerin ortağı olup, şirketi kâr dağıtmadığı halde kişisel hayatında yüksek tutarlı harcamalar yapanlar.

İkinci Grup: Herhangi bir şirket ortaklığı bulunmasa da; lüks araç, yat, kat, mücevher, marka çanta, loca ve yüksek fiyatlı tatil harcamalarıyla dikkat çeken, ancak bu harcamaların kaynağını beyan edilen gelirle açıklayamayan kişiler.

15 Milyar Liralık Matrah Artırımı Sağlanmıştı

Programın 2025 yılı başında uygulanan ilk aşamasında, 10 bin mükellef mercek altına alınmış ve bu süreç sonunda yaklaşık 15 milyar TL tutarında matrah artırımı gerçekleştirilmişti. Yeni dönemde hedef kitle genişletilerek 16 bin 300 kişiye ulaşıldı. Görüşme davetine icabet etmeyen veya riskli durumu devam eden mükellefler doğrudan vergi incelemesine sevk edilecek.

Bakan Şimşek: "Vergi Adaleti İçin Kararlıyız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni analiz metotlarıyla kayıt dışılıkla mücadelenin dozunun artacağını vurguladı. Bakan Şimşek konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek gelirli olmasına rağmen buna uygun beyan ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespiti, vergi adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı amaçlıyor."

Bakan Şimşek, tüm mükellefleri vergisel yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirerek kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek vermeye çağırdı.