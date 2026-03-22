  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Çevirdikleri dolaplar ortaya çıktı! Binlerce kodaman maliyenin radarında
Gündem

Çevirdikleri dolaplar ortaya çıktı! Binlerce kodaman maliyenin radarında

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Çevirdikleri dolaplar ortaya çıktı! Binlerce kodaman maliyenin radarında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "nereden buldun" sorusunu lüks harcamalar üzerinden sormaya hazırlanıyor. Vergi Denetim Kurulu (VDK), geliriyle harcaması uyumsuz olan, şirket ortağı olup kar payı almadığı halde lüks hayat süren 16 bin 300 mükellefi tebligatla görüşmeye davet edecek.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir aşamaya geçildi. VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle yüksek gelir grubuna dahil olmasına rağmen vergi beyanları düşük kalan veya hiç beyanname vermeyen isimler "radar" sistemine takıldı.

Şirket Ortakları ve "Lüks" Tüketiciler Hedefte

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, denetim programı iki ana grup üzerinde yoğunlaşıyor:

  • Birinci Grup: Büyük ölçekli şirketlerin ortağı olup, şirketi kâr dağıtmadığı halde kişisel hayatında yüksek tutarlı harcamalar yapanlar.
  • İkinci Grup: Herhangi bir şirket ortaklığı bulunmasa da; lüks araç, yat, kat, mücevher, marka çanta, loca ve yüksek fiyatlı tatil harcamalarıyla dikkat çeken, ancak bu harcamaların kaynağını beyan edilen gelirle açıklayamayan kişiler.

15 Milyar Liralık Matrah Artırımı Sağlanmıştı

Programın 2025 yılı başında uygulanan ilk aşamasında, 10 bin mükellef mercek altına alınmış ve bu süreç sonunda yaklaşık 15 milyar TL tutarında matrah artırımı gerçekleştirilmişti. Yeni dönemde hedef kitle genişletilerek 16 bin 300 kişiye ulaşıldı. Görüşme davetine icabet etmeyen veya riskli durumu devam eden mükellefler doğrudan vergi incelemesine sevk edilecek.

Bakan Şimşek: "Vergi Adaleti İçin Kararlıyız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni analiz metotlarıyla kayıt dışılıkla mücadelenin dozunun artacağını vurguladı. Bakan Şimşek konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek gelirli olmasına rağmen buna uygun beyan ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespiti, vergi adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı amaçlıyor."

Bakan Şimşek, tüm mükellefleri vergisel yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirerek kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek vermeye çağırdı.

Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek
Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek

Ekonomi

Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek

Üre ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı
Üre ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

Tarım

Üre ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

Vergilerimizin nerelere harcandığını araştırmak da islâmî görevimizdir
Vergilerimizin nerelere harcandığını araştırmak da islâmî görevimizdir

Ekonomi

Vergilerimizin nerelere harcandığını araştırmak da islâmî görevimizdir

Vergide ihbar ve şikayetlerde yepyeni dönem başlıyor! İlk adımlar atıldı
Vergide ihbar ve şikayetlerde yepyeni dönem başlıyor! İlk adımlar atıldı

Ekonomi

Vergide ihbar ve şikayetlerde yepyeni dönem başlıyor! İlk adımlar atıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23