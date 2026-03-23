Katar'da şehit olan ASELSAN personelleri için tören düzenlendi
Katar'da helikopter kazasında şehit düşen 2 ASELSAN personeli düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin dün kaza-kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ve ASELSAN personelleri Süleyman Cemre Kahraman, İsmail Enes Can şehit oldu.
Helikopter kazasında şehit düşen ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra, kabineden çok sayıda isim katıldı.
