Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi
Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi

Haber Merkezi

Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar giderek şiddetlenmeye başlandı. Göstericiler, Başbakanlık konutuna molotof ve havai fişeklerle saldırdı. Güvenlik güçleri ise olaylara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da hükümet karşıtı protestolar şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Yeni Şafak’ın haberine göre muhalif göstericiler, Başbakan Edi Rama’nın istifasını talep ederek sokaklara döküldü. Muhalefetin önde gelen isimlerinden Sali Berisha liderliğinde toplanan kalabalık, hükümet binası önünde protesto düzenledi.

Göstericiler, Başbakanlık konutunu havai fişek ve molotof kokteylleriyle hedef aldı. Güvenlik güçleri ise olaylara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yaklaşık 1500 polisin görev aldığı gösterilerde zaman zaman sert çatışmalar yaşandı. Müdahalenin ardından dağılan kalabalık, daha sonra yeniden toplanarak yürüyüşünü sürdürdü. Protestoların arka planında ise yolsuzluk iddiaları bulunuyor.

Muhalefet, hükümeti kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı iddialarını örtbas etmekle suçlarken, erken seçim ve “teknik hükümet” kurulması çağrısı yapıyor.

Öte yandan, gösterilerin 1992 yılında muhalefetin ilk seçim zaferinin yıl dönümüne denk gelmesi, protestolara sembolik bir anlam da yükledi.

Yorumlar

bazen ders vermek lazım siyasilere

ne olduklarını unutuyorlar babalarının malı zanendiyorlar devleti

bizdede olmalı bazen

siyasilere ders vermek lazım alttaki yorumcunun dediği gibi neydik değil ne olacağını bilmeliler milete calısmalılar
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23