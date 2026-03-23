Midyeci Ahmet, 120 bin lira maaşla çok sayıda işçi alacağını duyurdu

Instagram hesabından iş ilanı yayımlayan Midyeci Ahmet, işlerinin yoğunlaştığını belirterek garson, komi, temizlik görevlisi ve insan kaynakları dahil birçok alanda personel alacaklarını duyurdu.

Paylaşımında maaş aralığına da değinen Çiçek, çalışanlara minimum 60 bin, maksimum ise 120 bin liraya kadar ücret verileceğini belirtti. Ancak bu ücretlerin karşılığında disiplinli ve işini seven kişilerle çalışmak istediklerini vurguladı.

işin zorluklarına da dikkat çeken Çiçek, çalışma ortamının yoğun olduğunu ve rahat bir iş temposu bulunmadığını açıkça ifade etti. Buna karşın iş yerinde aile ortamı olduğunu belirten Çiçek, şartlara uygun adayları başvuru yapmaya davet etti.

Midyeci Ahmet, paylaştığı videoya şu notu düştü: "Bizimle çalışmak isteyen kardeşlerimiz için maaş bilgisi ve departman açığımız aşağıdaki gibidir. 60.000 TL ile 120.000 TL maaş aralığında; İK, Kasiyer, Tezgahtar, Mutfak Şefi, Aşçı Yardımcıları (deniz ürünlerinden anlayan), Bulaşık Görevlisi, Temizlik Görevlisi alımı sağlanacaktır."