Bölgedeki ABD-İsrail ittifak halkasının çöktüğünü belirten İbrahim Karagül, İsrail’in sanıldığı gibi bir güç olmadığını ifade etti. Karagül, yazısında şu sarsıcı tespiti yaptı:

"İsrail Bir Haftalık Devlettir, Tel Aviv Bir Günlük Şehir!"

"İsrail bir haftalık bir devlettir. Tel Aviv bir günlük bir şehirdir. Gerçekten böyledir. Tarihe bakın, ne örnekler var. Hiçbir güç bu coğrafyada Türkiye’den habersiz harita çizemez. Sadece yüz yıl ara verdik ve o süre bitti. Döndük!"

"Basra Körfezi’ne Bile Giremiyorlar!"

ABD ve İsrail’in İran üzerinden yürüttüğü stratejinin iflas ettiğini dile getiren Karagül, Batı’nın askeri başarısızlığını şu sözlerle özetledi: "İran ordusunu yok ettik dediler ama İran ordusu Tel Aviv’i yakıp yıkıyor. ABD üslerini yakıp yıkıyor. Irak’ın işgalinden bu yana Basra Körfezi’ni kontrol ederken şimdi körfeze giremiyorlar bile. Devasa ABD donanması, petrol tankerlerine güvenlik sağlamaktan bile kaçıyor."

"Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!"

İsrail kaynaklarının "İran’dan sonra sıra Türkiye’de" şeklindeki şımarık açıklamalarına sert yanıt veren Karagül, böyle bir "ölümcül hata"nın sonuçlarının Siyonist rejim için yıkım olacağını belirtti:

"Eğer doğrudan hedef alınırsa Türkiye bunu yapar, yapacaktır. Türkiye İsrail’i işgal eder. Açık söylüyorum işgal eder. Tel Aviv’i yok eder, Kudüs’ü kurtarır. Milyonları İsrail’e akıtır, taş üstünde taş bırakmaz. İsrail’in devlet olma hakkı elinden alınır."

"Osmanlı’nın İntikamı Alınacak"

Karagül, Türkiye’nin tarihsel misyonuna geri döndüğünü ve 20. yüzyıl parantezinin kapandığını ifade ederek, yarım kalan bir hesabın görüleceğini söyledi: "Bizim, Osmanlı’nın dağıtılmasında alınması gereken bir intikamımız var. Bu siyasi genetik 21. yüzyılda bir kez daha ortaya çıkacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın!"

"Batı Trakya ve Adalar Ana Vatana Kavuşur"

Olası bir çatışma durumunda Türkiye’nin sadece bölgesel değil, geniş çaplı bir temizlik yapacağını öngören Karagül, Batı’nın tetikçiliğini yapanların hüsrana uğrayacağını savundu: "Türkiye önce Ege’de adalarını işgal eder. Sonra Batı Trakya’yı kurtarır hatta tüm Yunanistan’ı işgal eder. Çünkü onlar İsrail’in tetikçisi oldu. ABD de Avrupa da İsrail de onları koruyamaz hatta korumaz. Onları yapayalnız bırakacaklar!"