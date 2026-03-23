Altın fırtınaya tutuldu! Kapalıçarşı'da satışlar durdu

ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve jeopolitik gerilimlerin sürmesiyle petrol fiyatlarının yüksek kalması, küresel enflasyon endişelerini artırırken merkez bankalarının faiz indirimine gitmesini de kısıtlıyor. ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapma ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalkması da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca altının merkezi konumundaki Dubai’de de yatırımcıların tonlarca altını bir anda satmaya kalkması altın fiyatlarının geri çekilmesini desteklediği iddia ediliyor. ABD İsrail ve İran arasındaki savaşla birlikte altının daha da yükseleceğini öngören ve 8 bin 500 lira rekor fiyatlardan altına hücum eden yatırımcılar, bu gelişmelerle birlikte ters köşe olmuş vaziyette.

Haftaya sert düşüşle başlayan altın sadece yatırımcıları değil kuyumcuları da vurmuş vaziyette. Kapalıçarşı'da altın satışları bu sabah itibariyle hemen hemen durdu. Gram altının Kapalıçarşı'daki alış ve satış fiyatı arasındaki makas da giderek açıldı. Bazı kuyumcular zarar etmemek için altın satışlarını tamamen durdurdu.

ALIM İÇİN ACELE ETMEYİN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, altında ikinci dinamo etkisinin geldiğini vurgulayarak Körfez'deki ülkelerin silah ve gıda almak için altınlarını bozdurmaya başladığını dolara hücum ettiğini belirtti. Bu sabahtan itibaren altında çok sert hareketler olduğunu belirten Kapukaya, bankalar arasında altının 5 bin 700 lirayı gördüğünü, Kapalıçarşı'da ise 6 bin 200 lirayı test ettiğine dikkat çekti. Altının daha da düşeceğini söyleyen Kapukaya, alım için acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Gelecek hafta altındaki düşüşün sakinleyebileceğini ifade eden Kapukaya alım fırsatı için 5 bin 800 lirayı işaret etti.

ALIM SATIM FARKI 400 LİRAYA ÇIKTI

Ons altın haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,03 değer kaybıyla 4 bin 367 dolardan başladı. Saat 11.20'de ise 4 bin 216 doları gördükten sonra öğle saatlerinde 4.285 dolar civarında seyretmeye başladı. Serbest piyasada yurt içinde gram altın ise 6 bin 216 liradan güne başladı. 11.20'de 6.003 lirayı gören altın öğle saatlerinde 6 bin 60 liraya demir attı. Kapalıçarşı'da altının satış fiyatı ise 6 bin 542 liraya kadar geriledi. Alış fiyatı ise 6 bin 265 lirayı gördü. Alış-satış arasındaki makas 400 liraya yaklaştı.