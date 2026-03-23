İran’dan ‘Boğazların Efendisi’ adlı animasyon! Küresel haydutlara dijital tokat

Orta Doğu’da Siyonistlerin tetikçiliğine soyunup Müslüman coğrafyasını enerji şantajıyla dize getirmeye çalışan küresel haydut Trump, beklemediği bir ‘psikolojik harp’ darbesiyle sarsıldı. İran tarafından paylaşılan ve kısa sürede dünya gündemine oturan ‘Boğazların Efendisi’" animasyonu, Hürmüz Boğazı’ndaki mutlak hakimiyetin kimde olduğunu dosta düşmana gösterdi. Washington’un ‘elektrik santrallerini vururuz’ şeklindeki haydutça ültimatomuna, denizlerin altından ve üstünden gelen o muazzam güçle cevap verildi.

İran'ın 'Boğazların Efendisi' geri döndü: Destansı animasyon ABD-İsrail denizcilik hayallerini yerle bir etti, Hürmüz Boğazı'nı sonsuza dek kapattı. Tahran artık denizlere hükmediyor!

İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin “Tahran'ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini” duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliği ve seyrüsefer emniyetine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İRAN, İSRAİL VE ABD GEMİLERİNE GEÇİŞ İZNİ VERMEYECEK

Yapılan açıklamada, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı bir devlet olarak her zaman denizlerde güvenlik ve emniyetin sağlanmasına ve serbest deniz ticaretinin korunmasına önem verdiği belirtildi. Bu kapsamda, özellikle Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgedeki deniz alanlarında bu ilkelerin uygulanmasına bağlı kalındığı ifade edildi.