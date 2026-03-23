CHP’li başkan rüşvetten uzaklaştırılmıştı! Kuşadası’nda seçimi yine CHP kazandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in rüşvetten görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan belediye başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Tahsin Demirtaş kazandı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi yeni başkanvekilini seçmek üzere toplandı. Oylama sonucu 23 oy alan CHP’li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Başkan Vekilliği görevine getirildi.