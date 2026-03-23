Türkiye onu konuşmuştu: Bayrağı olmayanın milleti olmaz

Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde evinin önünde yere düşen Türk bayrağını öperek yerine asan Bahattin Göktaş'ın görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Yerdeki bayrağı temizledikten sonra yerine astığını anlatan Göktaş, "Bayrağın kıymetini bilmeyen vatanının kıymetini bilmez" dedi. Bahattin Göktaş, şunları söyledi:

"Bizim orada iki tane asılı bayrak vardı. Bayram günü bana bayrağın yere düştüğünü söylediler. ‘Kaç kişi düşen bayrağı gördü ama almadılar' dediler. Ben de hemen aşağı inerek bayrağı astım. Ben ülkemi, vatanımı, bayrağımı ve Atatürk'ü çok seviyorum. Bayrağın yerde durması benim zoruma gitti. Hasta olmama rağmen soğuk havada indim. Bayrağının kıymetini bilmeyen ülkesinin, vatanının kıymetini bilmez. Bayrağı olmayanın milleti olmaz. Yaptığım hareketten dolayı çoğu kişi çok sevindi, takdir etti. Bazı çekemeyenler gösteriş için yaptığımı söylüyor. Benim binamın her tarafı bayrak. Ben bayrağımın yerde olmasını asla kabul etmem. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."