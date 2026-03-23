Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş
Komutanının emrini çiğneyip yürürlükten kaldırılan yemin metnini okuyup kılıç kaldıran ve siyasi slogan atan Ebru Eroğlu, TSK'dan ihraç edilmişti. Kamuoyunda büyük beğeni toplayan ihraç kararına karşı Eroğlu dava açmıştı. Ebru Eroğlu'nun açtığı geri dönüş davası Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından kılıç çatarak korsan metin okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp kahraman Türk ordusunu siyasi tartışmalara açıp yıpratan Ebru Eroğlu ve beraberindekiler TSK'dan ihraç edilmişti.
