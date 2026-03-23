Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Su Farkındalığı Konferansı

Manisa Su Platformu Sözcüsü ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Su Yönetimi ve Toplumsal Farkındalık: Manisa’nın Su Platformu Örneği” konulu konferansta bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik, Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşti ve öğrenciler ile akademisyenlerin yoğun ilgisini gördü.

SU FARKINDALIĞINI ARTIRACAK EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Konferans, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedia Nüket Tirtom’un açılış konuşması ile başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, suyun önemine dikkat çekerek toplumda su bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı, emeği geçenlere ve konuşmacı Dr. Muzaffer Yurttaş’a teşekkür etti. Manisa Su Platformu sözcüsü ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, Manisa Su Platformu olarak iki yıl önce başlattıkları çalışmaları, hazırladıkları raporları ve elde ettikleri sonuçları katılımcılarla paylaştı. Yurttaş, platformun ulusal ve yerel su kurullarına, ayrıca Gediz Havzası Su Kurulu’na öneriler ilettiğini belirterek, “Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Okullarda ve kurumlarda su farkındalığını artıracak eğitim çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Katılımcılar, sunum ve konferansın oldukça bilgilendirici ve faydalı olduğunu ifade etti. Konferansı düzenleyen bölüm yetkilileri, konuşmacı Dr. Muzaffer Yurttaş’a ve emeği geçen tüm katılımcılara teşekkürlerini sundular. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, konuşmacı Dr. Muzaffer Yurttaş’a bir teşekkür belgesi takdim etti.