24 ayar altın maskeler cilde şifa mı? Bu konu gündem oldu: Lüks simgesi olarak sunuluyor...

Dermatoloji uzmanları, cilt bakımında asıl etkili olanın altın değil; hyaluronik asit, retinol, niasinamid ve C vitamini gibi aktif içerikler olduğunu vurguluyor. Bu bileşenlerin bilimsel olarak daha güçlü kanıtlara sahip olduğu belirtiliyor. Öte yandan bazı uzmanlar, altının antioksidan özelliklere sahip olabileceğini kabul etse de kozmetik formda bunun anlamlı bir etki olmasının sınırlı olabileceğini dile getiriyor. Bir dermatolog konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor: "Altın maskeleri tamamen etkisiz demek doğru değil; ancak vaat edilen mucizevi sonuçlar gerçekçi değil. Bu ürünler daha çok lüks deneyim ve anlık bir cilt görünümü sunar." Altın maskeleri, cilt bakımında "premium" bir deneyim arayanlar için cazip olabilir. Ancak uzmanlara göre kalıcı ve sağlıklı sonuçlar için içerik odaklı, bilimsel temelli ürünlere yönelmek daha doğru bir yaklaşım. Görünen o ki, altın maskeleri etkiden çok algı üzerinden değer kazanıyor.