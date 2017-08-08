Bir yarbay ve yardımcısı esir alındı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ'dan yoğun çatışmalar sonucu ele geçirilen El Bab kentine Rejim askerlerinin sızma girişimleri devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Muhaliflerin kontrolündeki kentte sızan biri Yarbay rütbeli 2 rejim askeri Muntasır Billah tugayları tarafından esir alındı.

2 Rejim askeri sorgulanmak üzere Dabık'a götürüldü.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr