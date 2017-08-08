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Bir yarbay ve yardımcısı esir alındı

Türkiye'nin Fırat kalkanı operasyonu ile özgürleştirdiği El Bab kentine sızma girişimi gerçekleştiren biri Yarbay rütbesinde 2 rejim askeri esir alındı.

08 Ağustos 2017 Salı 00:28
Bir yarbay ve yardımcısı esir alındı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ'dan yoğun çatışmalar sonucu ele geçirilen El Bab kentine Rejim askerlerinin sızma girişimleri devam ediyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Muhaliflerin kontrolündeki kentte sızan biri Yarbay rütbeli 2 rejim askeri Muntasır Billah tugayları tarafından esir alındı. 

2 Rejim askeri sorgulanmak üzere Dabık'a götürüldü. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 00:28
  1. el bab
  2. çatışma
  3. Rejim askerleri
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