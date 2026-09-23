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Gündem İşte karma eğitimin sonucu sanık itiraf etti! Kız meselesi yüzünden okulu kana buladı!
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İşte karma eğitimin sonucu sanık itiraf etti! Kız meselesi yüzünden okulu kana buladı!

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İşte karma eğitimin sonucu sanık itiraf etti! Kız meselesi yüzünden okulu kana buladı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde kan donduran bir saldırı yaşandı. Çağdaşlık kisvesi altında palazlandırılan karma eğitim rezaletinin ve ahlaki çöküntünün neticesi olarak ortaya çıkan skandalda, 9-C sınıfı öğrencisi 15 yaşındaki H.O. dedesine ait av tüfeğiyle rastgele ateş açarak 3'ü ağır 11 masum öğrenciyi yaraladı.

Batı özentisi sapkın zihniyetin okullarda getirdiği serbestlik ortamının ve başıboşluğun faturası yine yavrularımıza kesildi. Olayın ardından yakalanan saldırgan öğrenci, ifadesinde saldırıyı "kız meselesi" yüzünden gerçekleştirdiğini itiraf ederken; anne, baba ve dedesi de gözaltına alındı.

"Karma eğitimin acı faturası! Kız meselesi yüzünden okulu kana bulayan gözü dönmüş saldırgan yakalandı!"

Okullardaki güvenlik zafiyeti ve güvenlikçinin saldırganı görünce kaçtığı iddiaları velileri isyan ettirirken, ahlaki yozlaşmanın önünü açan karma eğitim sistemi bir kez daha vicdanları yaraladı.

 

3 ÖĞRENCİNİN DURUMU KRİTİK

Saldırıda yaralanan 16 yaşındaki 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu, diğer öğrencilerin ise saçma yaralanmaları nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaralı öğrencilerin tedavisi Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi’nde sürüyor. Saçma saplanması nedeniyle çeşitli yerlerinden hafif yaralandıkları öğrenilen öğrenciler K.F.Y (15), H.E.B (15), K.B. (17), A.G. (17), B.T. (16) M.K. (16), N.M. (16) ve 14 yaşındaki R.D.’nin ise Turgutlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

BAKANLAR YOLA ÇIKTI

Saldırı haberinin duyulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Manisa’ya hareket ettiği aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığını 3 müfettiş görevlendirildiğini ve okulda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Provokatif paylaşım yaptığı belirlenen sosyal medya kullanıcılarına da soruşturma açıldı. 

 

Veliler okula koştu

Sabah saat 07.59’da okulun kapısına gelen saldırgan H.O., okula giren öğrencilere hedef alarak ateş açtı. Silah sesleri üzerine panikleyen öğrenciler kaçışırken, olayı ve silah seslerini duyan veliler de okula koşuşturdu.

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