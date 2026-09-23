Kilisede tecavüze uğrayan 2000 kişiye 44 milyon euro ödendi

Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesinde geçmişte yaşanan cinsel istismar vakalarının mağdurları için kurulan Bağımsız Ulusal Tanıma ve Tazminat Kurulu (INIRR), 5 yıllık faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı. INIRR Başkanı Marie Derain de Vaucresson'un verdiği bilgilere göre, kurumun faaliyet gösterdiği süre boyunca toplam bin 969 mağdur başvuruda bulundu. Mağdurlara toplam 44 milyon euro ödeme yapılırken, kişi başına verilen tazminat 60 bin euroya kadar çıktı. Başvuruların büyük bölümünün bugün yaklaşık 60 yaşında olan erkeklerden geldiği belirtilirken, yalnızca 2025 yılında tazminat taleplerinde yüzde 35 artış kaydedildi. Artışta Katolik eğitim kurumlarında geçmişte yaşanan cinsel ve fiziksel şiddet vakalarının yeniden gündeme gelmesinin etkili olduğu belirtildi.

Kilise tarafından finanse edilmesine rağmen kararlarını bağımsız şekilde alan INIRR, çocukken kilise bünyesinde cinsel istismara uğrayan kişilerin başvurularını inceleyerek, mağdurların yaşadıklarının tanınmasını ve uygun durumlarda maddi tazminat verilmesini sağladı. INIRR'nin daha önce yayımladığı verilere göre, kurum tarafından incelenen vakaların yüzde 52'sinde mağdurlar en az bir kez tecavüze, yüzde 46'sı ise cinsel saldırıya maruz kaldı. Vakaların yarısından fazlasında istismarın 1 ila 5 yıl boyunca devam ettiği belirtildi.

INIRR'IN GÖREV SÜRESI 31 AĞUSTOS'TA SONA ERDİ

INIRR Başkanı Derain de Vaucresson, başvuru sürecinin mağdurlar açısından psikolojik olarak ağır olabildiğine dikkat çekerek, geçmişte yaşananların yeniden anlatılmasının travmaları tekrar ortaya çıkarabildiğini belirtti.

Kurumun faaliyete geçtiği ilk dönemlerde ayda 100 ila 250 arasında başvuru aldığı belirtilirken, mağdurlara süreç boyunca özel olarak görevlendirilen danışmanlar eşlik etti. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından maddi tazminatın yanı sıra mağdurun yaşadıklarının resmen tanınmasını sağlayan bir belge de verildi. Beş yıllık süre için oluşturulan INIRR'nin yeni başvuru kabul etme görevi 31 Ağustos'ta sona erdi. Kurum, bu tarihten önce kendisine başvuran mağdurların dosyalarını sonuçlandırmaya devam edecek.

INIRR'nin yerine 1 Eylül'de Kilisede Cinsel Şiddet Mağdurlarına Destek Ulusal Bağımsız Kurumu (INIAVE) faaliyete geçti. Kalıcı olarak oluşturulan yeni kurum, Kilise bünyesinde cinsel şiddete maruz kalan mağdurların tanınma ve onarım süreçlerini sürdürecek.

FRANSA'DA 2021'DEKİ RAPOR İLE İSTİSMARIN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesinde yaşanan cinsel istismarların boyutu, 2021 yılında yayımlanan kapsamlı bir raporla ortaya çıktı. Jean-Marc Sauve başkanlığındaki Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE), 1950-2020 yılları arasında yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler, din görevlileri veya Kiliseye bağlı kurumlarda görev yapan kişilerce cinsel istismara uğradığını ortaya çıkardı. Raporun ardından Fransa Piskoposlar Konferansı, Kilisenin yaşanan cinsel şiddet olaylarındaki "kurumsal sorumluluğunu" ve istismarların "sistemik boyutunu" kabul etti. Bunun üzerine 2021 yılının sonunda mağdurların yaşadıklarının tanınması ve zararlarının giderilmesi amacıyla INIRR oluşturuldu.

Fransa'da Kilise ve Katolik kurumlarındaki cinsel istismar tartışmaları son yıllarda ortaya çıkan yeni vakalarla yeniden alevlendi. Ülkenin en tanınmış din adamlarından biri olan ve yoksullukla mücadele amacıyla Emmaüs hareketini kuran Katolik rahip Abbe Pierre hakkında 2024 yılından itibaren çok sayıda cinsel saldırı ve taciz suçlaması ortaya çıktı. Emmaüs tarafından yayımlanan ilk raporda 7 kadının tanıklığına yer verilirken, kadınlardan birinin olayların başladığı dönemde 16-17 yaşlarında olduğu belirtildi. 2007 yılında hayatını kaybeden ve uzun yıllar Fransa'nın en saygın isimlerinden biri olarak görülen Abbé Pierre hakkındaki suçlamalar ülkede büyük yankı uyandırdı.

Fransa'nın güneybatısındaki Notre-Dame de Bétharram Katolik okulunda onlarca yıl boyunca yaşandığı belirtilen fiziksel ve cinsel şiddet vakaları da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Haziran ayında yayımlanan bağımsız komisyon raporunda okulda şiddete maruz kalanların sayısının 700 ile bin 500 arasında olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.